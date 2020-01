Hamburg (www.aktiencheck.de) - Das am meisten beachtete Ereignis in dieser Woche ist die geplante Unterzeichnung des "Phase 1"-Handelsdeals zwischen den USA und China, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Dabei seien die tatsächlichen Regelungen des Vertragswerks überschaubar, es gehe vor allem um den Verzicht auf weitere Zölle auf chinesische Importe durch die USA und um die Zusicherung erhöhter Abnahmemengen von US-Agrargütern durch China. Es sei daher anzunehmen, dass sich der Blick nach erfolgter Unterzeichnung auf die Verhandlungen zur "Phase II" des Handelsdeals richten würden, die gemäß US-Präsident Trump zeitnah folgen sollten. Die noch ausstehenden Themen wie der Schutz von Eigentumsrechten, unbeschränkter Marktzugang oder Wettbewerbsverzerrung durch staatliche Unterstützung für Unternehmen dürften ungleich schwierigere Verhandlungen mit sich bringen.



Wie groß der wirtschaftliche Druck für beide Seiten sei, würden eine Reihe von Konjunkturdaten in den kommenden Tagen zeigen. Sowohl für China als auch für die USA werde das Wachstum der Industrieproduktion im Dezember veröffentlicht. Hinzu kämen die chinesischen Einzelhandelsumsätze und die Anlageinvestitionen jeweils für Dezember sowie das BIP-Wachstum für das gesamte Jahr 2019. Unerwartet schwache Daten könnten die vorweg genommene Freude über den aktuellen Stand des Handelskonfliktes schnell wieder trüben und den Rekordlauf vieler Aktienindizes etwas dämpfen. (14.01.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.