Die USA haben entschieden, China fortan nicht mehr als Währungsmanipulator einzustufen, so die Analysten von Postbank Research.



Sei dies eine Geste des guten Willens vor der voraussichtlich heutigen Unterzeichnung des "Phase-One"-Handelsabkommens? Ersten nun bekannten Details zufolge verpflichte sich China hierin, in den nächsten zwei Jahren Güter im Wert von 200 Milliarden US-Dollar aus den USA zu importieren. Mehr als die Hälfte hiervon solle auf die Bereiche Industrie und Energie entfallen. Aber auch Chinas Exporte, die mit einem Plus von 7,6 Prozent im Dezember erste Stabilisierungsanzeichen gezeigt hätten, dürften von ersten US-Zollsenkungen profitieren und zur konjunkturellen Erholung in China beitragen. Das von Analysten erwartete Gewinnwachstum für zyklische Sektoren des MSCI China - wie IT oder Konsumgüter - von gut 25 Prozent in 2020 sei vor diesem Hintergrund erreichbar. (15.01.2020/ac/a/m)



