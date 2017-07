Supermärkte, SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte hatten einen Anteil von 15,8% der Beschäftigten aller deutschen Handelsunternehmen, gefolgt vom Einzelhandel mit Bekleidung mit 6,3% und dem Handel mit Kraftwagen bis 3,5 Tonnen mit 5,9%.



Weitere Ergebnisse zur Jahreserhebung im Handel sind in der Datenbank GENESIS abrufbar. Die Tabellen in GENESIS-Online informieren insbesondere über Investitionen, Warenbezüge und Warenbestände am Anfang und am Ende eines Jahres. Erfasst werden weiterhin die Anzahl der Beschäftigten, Löhne und Gehälter (Bruttoentgelte), die Sozialabgaben und Subventionen. Außerdem werden ausgewählte Merkmale nach Umsatz- oder Beschäftigtengrößenklassen dargestellt.



Methodische Hinweise:



Die Meldungen der Unternehmen zur Jahreserhebung 2015 basieren zum großen Teil auf Unternehmensbilanzen, die häufig erst zum Ende des Jahres 2016 vorliegen.



Mehr Details unter:



https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/07/PD17_238_45341.html;jsessionid=177B95BD896BAF1D2C63CD258F910159.cae1 (11.07.2017/ac/a/m)





Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Der Handel in Deutschland erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von 2 Billionen Euro und damit 2,5% mehr als im Jahr 2014, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie Destatis weiter mitteilt, erwirtschafteten davon der Großhandel 59,0%, der Einzelhandel 28,9 % und der Kfz-Handel 12,1%.Supermärkte, SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte waren der bedeutendste der einzelnen Wirtschaftszweige im Handel: Hier wurden 10,5% des Gesamtumsatzes im Handel erzielt. Es folgten mit 7,7% der Handel mit Kraftwagen bis 3,5 Tonnen und der Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen mit 6,6%.Im deutschen Handel gab es zum 30.09.2015 rund 6,4 Millionen Beschäftigte und damit 4,4% mehr als im Jahr 2014. Innerhalb des Handels waren 57,8% im Einzelhandel, 29,1% im Großhandel und 13,1% im Kfz-Handel beschäftigt.