Bilanzprognosen für 2018 und 2019



Die Umsätze könnten 2018 bei 23,50 Mrd. USD und 2019 bei 25,72 Mrd. USD liegen. Das EBIT könnte 2018 3,14 Mrd. USD und 2019 4,01 Mrd. USD betragen. Der Gewinn je Aktie könnte sich gemäß der Prognosen 2018 bei 2,19 USD und 2019 bei 2,90 USD befinden. Die Dividende könnte 2018 und 2019 bei 0,72 USD je Stammaktie liegen.



Der Cashflow könnte sich 2018 auf 3,72 USD und 2019 auf 4,55 USD belaufen. Das Nettovermögen je Aktie könnte sich 2018 bei 12,20 USD und 2018 bei 14,30 USD einpendeln. Für 2018 werde eine Nettoverschuldung in Höhe von 7,71 Mrd. USD und für 2019 in Höhe von 6,53 Mrd. USD prognostiziert.



Die nächsten Berichte und Termine



Der Konzern berichte am 22.01.2018 um 15:00 Uhr von seinen Quartalsergebnissen für das vierte Quartal 2017. In der Bilanzprognose für 2017 würden ein Umsatz von 20,30 Mrd. USD und ein EBIT von 1,98 Mrd. USD erwartet. Der Gewinn je Aktie solle bei 1,17 USD liegen, die Dividende bei 0,72 USD. Prognostiziert werde ein Cashflow je Aktie von 2,96 USD, ein Nettovermögen je Aktie von 10,88 USD und eine Nettoverschuldung in Höhe von 8,71 Mrd. USD.



Langfristige Chartanalyse der Halliburton Aktie



In den vergangenen Handelsjahren habe sich die Aktie von Halliburton mehrfach von ihrer positiven, aber auch von ihrer negativen Seite gezeigt. Sei der Wert von April 2013 bis September 2014 von rund 40,00 USD bis auf gut 73,00 USD gestiegen, sei er folgend von diesem Niveau bis auf rund 27,50 USD gefallen, um anschließend erneut auf rund 57,50 USD zu steigen und wieder auf gut 40,00 USD zu fallen. Auffällig sei gewesen, dass die Bewegungen aus trendtechnischer Sicht größtenteils recht sauber abgelaufen seien und entsprechende trendfolgende Handlungen folglich recht gut umsetzbar gewesen wären. Seit Ende letzten Jahres tendiere der Wert erneut aufwärts und rangiere aktuell auf einem Kursniveau von rund 54,00 USD.



Für die kommenden Wochen scheine es durchaus denkbar, dass die Aktie eine Chance habe, die Vorjahreshochs anzugreifen und in Richtung des nächsten Widerstandes von rund 62,00 USD zu steigen. Erst ein nachhaltiger Bruch der eingezeichneten Unterstützung von rund 46,00 USD würde diese Annahme relativieren. In diesem Fall sei eine erneute Analyse angeraten, da ein weiterer Rutsch in Richtung der Unterstützung von 40,00 USD folgen könnte. (Analyse vom 22.01.2018)



Kurzprofil Halliburton:



Die Halliburton Company (ISIN: US4062161017, WKN: 853986, Ticker-Symbol: HAL, NYSE-Ticker-Symbol: HAL) ist einer der führenden Anbieter von technischen Dienstleistungen, Wartungsservices, Planungs- und Entwicklungsservices sowie verschiedener Produkte für Unternehmen aus der Erdöl- und Energieindustrie wie auch der öffentlichen Hand. Die Gruppe bietet eine breite Palette an technischen Dienstleistungen und Produkten für die Förderung und Produktion von Erdöl und Erdgas. Dabei richtet sich Halliburton vorrangig an führende nationale und unabhängige Förderunternehmen mit Tätigkeiten rund um den Globus. Insgesamt werden 13 verschiedene Produkt- und Servicelinien angeboten, die jeweils spezifische Leistungen erbringen. Dazu gehören das Entwickeln und Betreiben von Pipelines, Sandkontrolle, Bohrlochinterventionen, Bohrspülungen, Hochdruckpumpen oder das Lagerstättenmanagement. (22.01.2018/ac/a/n)

Die Halliburton Company sei im globalen Öl-, Gas- und Energieindustriedienstleistungsgeschäft nach dem Schlumberger-Konzern die Nummer Zwei. Das Unternehmen biete das gesamte Leistungsspektrum für die Erdöl-, Erdgas- und Energiewirtschaft aus einer Hand an. Zu den Leistungen würdendie Entdeckung von Öl- und Gasvorkommen sowie die Ausbeutung und spätere Versiegelung gehören. Dazu würden Geologie, Bohrtechnik, Bohrdienstleistungen, Equipment, technische Planung, Konstruktion und Optimierung der Prozesse angeboten.Der Konzern untergliedere sich in die Segmente Completion and Production, Drilling and Evaluation und Supporting both divisions. Allein die Großkunden von Halliburton würden sich wie das Who-is-Who der Energiewirtschaft lesen. Dazu würden zum Beispiel Apache, Chevron, ENI, ExxonMobil, Gazprom, Petrobras, Royal Dutch Shell, Total und viele mehr gehören. Wettbewerber seien zum Beispiel die globale Nummer Eins Schlumberger sowie Saipem, Transocean und Baker Hughes auf den weiteren Plätzen. Ein Übernahmeversuch von Baker Hughes durch Halliburton sei im Übrigen fehlgeschlagen.Die Gesellschaft sei 1919 gegründet worden, habe ihren Konzernsitz im US-Bundesstaat Texas in Houston und werde von CEO David J. Lesar geleitet. Halliburton beschäftigt rund 50.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern.Halliburton hat sich dank dem starken US-Markt bestens geschlagenDie letzten Jahre seien nach den enorm gefallenen Rohölpreisen hart für Halliburton und die gesamte Peergroup gewesen. Der Konzern habe allerdings vor allem von den Entwicklungen am Heimatmarkt USA profitiert. Der Bedarf der US-Schieferöl- und Schiefergasindustrie sei hoch. Gegenüber den Wettbewerbern habe sich Halliburton sehr gut behaupten können. Im Jahr 2016 hätten allein 43 Prozent der erzielten Umsätze direkt vom Heimatmarkt USA gestammt, es seien mit 26 Prozent der Mittlere und Nahe Osten, mit 19 Prozent die Region Europa/Afrika/CIS und mit 12 Prozent Lateinamerika gefolgt.Details zur AktieDie Halliburton-Aktie sei Mitglied im S&P 100 und S&P 500 und die Heimatbörse ist NYSE in New York. Insgesamt seien 870,00 Mio. Aktien ausstehend. Der größte Aktionär sei mit einem Anteil von 7,0 Prozent die Capital Research Global Investors, auf den weiteren Plätzen würden mit 6,50 Prozent die Vanguard Group, mit 5,80 Prozent BlackRock und mit 5,0 Prozent State Street folgen.Der Markt bewerte den Konzern derzeit mit 45,34 Mrd. USD. Die Aktie habe in den letzten 52 Wochen 58,78 USD im Hoch und 38,18 USD im Tief gekostet. In den letzten fünf Jahren habe sie eine Performance von rund 44 Prozent erzielt und sei damit im Vergleich zum S&P 500, der mit rund 88 Prozent im Vergleichszeitraum zugelegt habe, ein deutlicher Underperformer. Die Halliburton-Aktie habe seit 1980 drei Aktien-Splits vollzogen. Diese Splits hätten jeweils im Verhältnis 2:1 stattgefunden.Wer zum Zeitpunkt der Weltfinanzkrise Aktien gekauft habe und heute in sein Depot blicke, werde einmal mehr einen Beweis vorfinden, wie wichtig langfristiges Investieren sei. Aktionäre, die am 16.01.2008 1.000 US-Dollar in Halliburton-Anteile gesteckt hätten, würden am 16.01.2018 auf einen Wert von 1.509,70 US-Dollar blicken. Das entspreche einer Gesamtrendite von 50,97 Prozent. In dieser Rechnung seien noch nicht einmal die gezahlten Dividenden berücksichtigt. Diese würden die Gesamtrendite der letzten zehn Jahre weiter steigern. Halliburton habe zudem auch während der Finanzkrise Dividenden gezahlt.Aktuelle AnalysenDie Analysten von BMO Capital Markets, Bank of America Merrill Lynch, Cowen, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, FBR, Goldman Sachs, JPMorgan und Loop Capital hätten seit September 2017 Studien zur Aktie gefertigt. Von diesen zehn Analysen liege das tiefste Kursziel bei 51,00 USD (BMO Capital Markets vom 24.10.2017) und das höchste bei 59,00 USD (Bank of America Merrill Lynch vom 16.01.2018). Das Durchschnittskursziel liege bei 54,10 USD. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 52,36 USD aus dem Handel an der NYSE gegangen.Fundamentaldaten 2016Bei Halliburton bilanziere man jeweils zum 31.12. nach US-GAAP in US-Dollar (USD). Im Jahr 2016 habe der Konzern einen Gesamtumsatz in Höhe von 15,887 Mrd. USD ausgewiesen. Das Ergebnis vor Steuern habe bei einem Minus von 7,6 Mrd. USD gelegen. Das Zinsergebnis sei mit einem Minus von 639,0 Mio. USD ausgewiesen worden. Der Jahresfehlbetrag sei in Höhe von 5,769 Mrd. USD festgestellt worden. Der Verlust je Aktie habe 5,48 USD betragen.Im Jahr 2016 sei dennoch eine Dividende in Höhe von 0,72 USD je Stammaktie ausgeschüttet worden. Die Ausschüttungssumme habe 620,0 Mio. USD betragen. Der Konzern habe liquide Mittel in Höhe von 4,009 Mrd. USD, ein wirtschaftliches Eigenkapital in Höhe von 9,448 Mrd. USD und Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von 17,552 Mrd. USD ausgewiesen. Insgesamt habe sich daraus die Bilanzsumme in Höhe von 27,000 Mrd. USD ergeben. Die Eigenkapitalquote habe bei 35 Prozent gelegen. Das Unternehmen habe im Geschäftsbericht eine Mitarbeiterzahl von 50.000 ausgewiesen.