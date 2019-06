Ein neues Allzeithoch mit USD 142,95 hätten hingegen die Papiere des Entertainment-Riesen Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) markiert. Letztendlich habe die Aktie den Handelstag mit einem leichten Minus von 0,6% bei USD 141,65 beendet.



Ein gelungenes Börsendebüt habe vor dem Wochenende der US-amerikanische Online-Tierbedarfshändler Chewy hingelegt. Mit USD 36 habe der erste Kurs deutlich über dem Ausgabepreis von USD 22 gelegen.



Nach einem Zeitungsbericht über eine bevorstehende Genehmigung der Fusion von T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) mit dem US-Rivalen Sprint (ISIN: US85207U1051, WKN: A1W1XE, Ticker-Symbol: 2S7) hätten deren Aktienkurse um 0,60% bzw. knapp 3% zulegen können.



Derweil habe Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) gestern den Ergebnisausblick für 2019 gesenkt. Zur Begründung sei auf fallende Preise in Europa insbesondere in den Heimatmärkten in Deutschland und Österreich verwiesen worden. (17.06.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang standen Titel aus der Halbleiterbranche im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachdem der US-Chiphersteller Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) am Donnerstag nachbörslich seine Umsatzprognose für das laufende Jahr gesenkt habe, sei es für die Aktie am Freitag um rund 5,6% nach unten gegangen. Ein wesentlicher Grund dafür sei laut Unternehmensführung der Handelskrieg zwischen den USA und China, der die Nachfrage nach Halbleitern drücke. Die Enttäuschung habe auch bei anderen Branchenwerten Spuren hinterlassen: So sei es etwa für Texas Instruments (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Ticker-Symbol: TII) und AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) um mehr als 3% nach unten gegangen.