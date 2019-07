Darüber hinaus habe Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, Nasdaq-Symbol: AMAT) gestern bekannt gegeben, Kokusai Electric um rd. JPY 250 Mrd. (entspricht rd. EUR 2 Mrd.) von der Investmentfirma KKR (ISIN: US48251W1045, WKN: A2LQV6, Ticker-Symbol: KR51) (+2,4%) abkaufen zu wollen.



Kreisen zufolge habe die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bei Aufsehern (BaFin und EZB) eine Verringerung der CET1-Kapitalquote ausgelotet. Die Aufsichtsbehörden dürften zudem die Restrukturierungspläne des Vorstandsvorsitzenden, Christian Sewing, insgesamt positiv sehen.



Heute feiere die Global Fashion Group (GFG) (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) ihr Börsendebut in Frankfurt. Im Zuge des IPO seien 44 Mio. Aktien zu je EUR 4,50 platziert worden. (02.07.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag schlug sich der Waffenstillstand im Rahmen des G20-Gipfels sichtlich positiv auf die Aktienkurse nieder, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachdem zusätzlich der Bann gegen Chinas Telekomriesen Huawei (vorerst) aufgehoben worden sei, hätten vor allem auch Halbleiter-Titel profitieren können (ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF): 3,7%; ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF): 3,1%; Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, Nasdaq-Symbol: AMAT): 1,7%; Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU): 3,9%; NeoPhotonics (ISIN: US64051T1007, WKN: A1CX0N, Ticker-Symbol: 4NO): 8%; Western Digital Corp. (ISIN: US9581021055, WKN: 863060, NASDAQ Ticker-Symbol: WDC): 4,4%).