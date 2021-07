Komme die Zinserhöhung in den USA? "Eine hawkischere FED reduziert die Inflation und die realen Renditeprämien bei längeren Laufzeiten und erhöht die Wahrscheinlichkeit früherer - aber begrenzterer - Zinserhöhungen."



Wie sehe es in Europa aus? Für Daniel Morris sei das Ergebnis der EZB-Strategieüberprüfung enttäuschend gewesen. "Es gibt keine Absicht, eine Überschreitung der Inflationsrate anzustreben. Es fehlt ein Gefühl der Dringlichkeit."



Den Aktienmarkt sehe weitgehend Morris positiv: "Der Ausblick für Aktien bleibt dank einer soliden Wirtschaft und eines starken Gewinnwachstums gut. Wir gehen davon aus, dass die Renditen stärker variieren werden, abhängig von verschiedenen Komponenten der Nominalzinsen."



Dennoch sollten sich Investoren auch mit Risiken beschäftigen: "Ein Hauptrisiko für unseren Ausblick bleibt das Auftreten einer impfstoffresistenten Covid-Variante, die zu einer erneuten Verhängung von Lockdowns führen könnte." Denn "der Wettlauf zwischen Virusvarianten und Impfstoffen ist in vollem Gange". (22.07.2021/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Daniel Morris, Chief Market Strategist bei BNP Paribas Asset Management, blickt weitgehend optimistisch auf das nächste Halbjahr. In seinem ausführlichen Kommentar erklärt er, womit Investoren rechnen müssen, so die Experten von BNP Paribas Asset Management.Zunächst schaue Daniel Morris in die USA: "Die US-Wirtschaftserholung dürfte angesichts der anhaltenden Impfungen, der fiskalischen Unterstützung und des Beschäftigungszuwachses weiter an Dynamik gewinnen." US-Staatsanleihen stehe er aber skeptisch gegenüber. "Wir glauben, dass die Rallye der US-Treasury-Renditen übertrieben ist, und erwarten für den Rest des Jahres höhere nominale Renditen. Im Gegensatz zum ersten Quartal gehen wir jedoch davon aus, dass der Anstieg in erster Linie von höheren Realzinsen und nicht von Inflationserwartungen getrieben sein wird."