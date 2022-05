Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nach Angaben des Deutschen Aktieninstituts waren im letzten Jahr rund 12,1 Millionen Menschen in Deutschland in Aktien, Aktienfonds oder aktienbasierten ETFs investiert, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Dabei sei die Mischung aus Kriegsangst, den höchsten Inflationsraten seit Jahrzehnten, daraus resultierenden, ebenfalls seit langer Zeit beispiellosen Zinssteigerungen sowie den Folgen der nach wie vor vorhandenen Pandemie mit massiven Auswirkungen für globale Lieferketten und Produktion zweifellos eine besonders schwer verdauliche Mischung, die an den Kapitalmärkten gerade verarbeitet werden müsse. Auch Börsenprofis setze diese Gemengelage sicher zu. Umso wichtiger sei allerdings, dass sich diejenigen mit langjähriger Börsenerfahrung jetzt zu Wort melden würden und zweifelnden Erstanlegern mit Rat und Tat zur Seite stünden.Wer schon lange im Geschäft sei, kenne die teils extremen Aufs und Abs der Kurse und wisse, dass es immer wieder zu Übertreibungen in die eine oder andere Richtung komme. Auch wenn derzeit offensichtlich alle Trends nach unten zeigen würden und kurzfristig zumeist noch keine Bodenbildung erkennbar sei, seien es diese schwierigen Zeiten, in denen es für Verkäufe oftmals bereits zu spät sei und andererseits die Positionierung in Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen in der Zukunft besonders ertragreich sein könne. (10.05.2022/ac/a/m)