Auf der anderen Seite sei es durchaus wahrscheinlich, dass die enorme Ausweitung der Zentralbankbilanzen, kombiniert mit den umfangreichen Konjunkturpaketen zur Bekämpfung der Covid-19-Auswirkungen, in nicht allzu ferner Zukunft zu einer Inflation führen könnte - kein passendes Szenario für sichere, langlebige Anlagen mit hohen Ratings. Aber auch für unterkapitalisierte Unternehmen sei ein solches Umfeld ungemütlich. Auf der anderen Seite könnten gerade das gute Voraussetzungen für Besitzer sogenannter Hard Assets, wie Rohstoffe oder Immobilien, sein.



Die FAANGS - das Ende einer Ära?



Zu den als sicher geltenden Vermögenswerten der letzten zehn Jahre würden auch die neuen Monopolisten gehören. Besonders falle das in den USA auf: Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB), Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX), Google (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) (kurz FAANG) und ein paar andere zogen mit ihren scheinbar unaufhaltsam steigenden Aktienkursen eine breite Fangemeinde von Investoren an. So würden die sieben führenden Unternehmen im S&P500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit 25 Prozent die gleiche kombinierte Marktkapitalisierung aufweisen wie die 383 Unternehmen am unteren Indexende zusammen.



Bedenklich sei, dass diese sieben Unternehmen weniger als zwei Millionen Mitarbeiter beschäftigen würden, die untere Gruppe hingegen etwa 11,7 Millionen Menschen. Das werfe folgende Fragen auf: Wenn die FAANGs auch im neuen Jahrzehnt zu den Gewinnern zählen würden, wieviel Marktanteil hätten sie dann noch? Und wie sehe eine Gesellschaft aus, in der die ganz Großen so ein beachtliches Stück vom wirtschaftlichen Kuchen abbekommen würden? Welche Form von Demokratie könne in einem solchen Rahmen überleben? Schließlich werde sich zeigen, an welchem Punkt Politiker, Regulierungsbehörden und auch Bürger entscheiden würden, ob ein solcher Status unhaltbar oder unerwünscht sei.



Es sei durchaus möglich, dass die oben beschriebenen Anlegerlieblinge weiterhin von einem extrem starken Kreislauf profitieren würden, bei dem der anhaltende Anstieg der Aktienkurse das Sicherheitsgefühl der Anleger verstärke und umgekehrt. Halle halte es jedoch für wahrscheinlicher, dass der Markt in der veränderten Welt der 2020er Jahre eine vergessene Lektion neu lernen werde: Die bedeutende Rolle der Bewertung eines Unternehmens.



Die Gewinner und Verlierer des nächsten Jahrzehnts würden andere sein als die der vergangenen Dekade. Das sei beinahe immer so, wie das Beispiel Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) eindrucksvoll beweise: Vor zehn Jahren habe die Aktie zu den Verlierern der Börse gehört und sei bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nahe zehn gehandelt worden - heute liege diese Kennzahl bei über 32. (02.07.2020/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Es deuten viele Zeichen darauf hin, dass die 2020er Jahre ein Value-Jahrzehnt werden könnten, so Richard Halle, Aktienfondsmanager bei M&G Investments.Gründe für diese Einschätzung lägen einmal darin, dass eine Reihe von grundlegenden Einflussfaktoren dabei seien an Schwung zu verlieren oder sogar schon den Rückwärtsgang eingelegt hätten. Dazu komme das unglaublich große Bewertungsgefälle an den Märkten.Nullzins-Effekt auf Aktienmärkte lasse nach