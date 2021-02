Wien (www.aktiencheck.de) - H&M (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, NASDAQ OTC-Symbol: HMRZF) übertraf in Q4 die Konsensschätzungen, warnte aber vor Umsatzschwäche in Q1/2021, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) habe sein vorläufiges Zahlenwerk bestätigt und Qualtrics erfolgreich an die Börse gebracht. Die Aktie habe rund 3% nachgegeben.Turbulent sei es abermals bei den über WallStreetBets gehypten Aktien zugegangen. GameStop (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) habe bei hoher Volatilität über 60% im Plus geschlossen. (01.02.2021/ac/a/m)