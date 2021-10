Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

52,24 EUR +0,58% (21.10.2021, 11:04)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel.



Angesichts der raschen Veränderungen, die man in der Gesellschaft gesehen hat, hat sich das Verständnis des "Digital First" als eine der wichtigsten Säulen der Unternehmensstrategie erwiesen. Zunehmend nimmt man das veränderte Verbraucherverhalten wahr, das sich stetig als feste Konstante etabliert: mehr Online-Einkäufe.



Bisher konnten Kunden in 15 wichtigen internationalen Märkten wie Deutschland, USA, Großbritannien, Frankreich und China auf hugoboss.com das gesamte Sortiment der Marken BOSS und HUGO durchstöbern und bequem von zuhause aus bestellen. Nun sind weitere 32 Märkte live, darunter Australien, Japan, Hongkong, Polen und Portugal, Kanada und Mexiko. Damit ist HUGO BOSS in insgesamt 47 Ländern mit seinem Onlinestore vertreten. (21.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS: Das kommt gut an! AktienanalyseDer Modekonzern HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) blickt nach einem besser als erwartet ausgefallenen dritten Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz dürfte währungsbereinigt 40 Prozent höher liegen als im Vorjahr, habe das Unternehmen mitgeteilt. Bisher sei HUGO BOSS von einem Anstieg um 30 bis 35 Prozent ausgegangen. Auch beim Ergebnis möchten die Metzinger besser abschneiden als geplant: Das EBIT solle nun bei 175 bis 200 Mio. Euro liegen. Zuvor seien 125 bis 175 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden. HUGO BOSS habe die Anhebung mit einer "weiteren spürbaren Erholung des globalen Geschäfts" begründet.Vorläufigen Berechnungen zufolge sei der Umsatz im dritten Quartal währungsbereinigt um 42 Prozent auf 755 Mio. Euro nach oben geschnellt. Das operative Ergebnis sei von 15 auf 85 Mio. Euro gestiegen. Damit hätten Erlös und Gewinn das Vor-Pandemie-Niveau erstmals übertroffen, habe es geheißen. Besonders gut sei es für HUGO BOSS in Amerika gelaufen - dort habe der Umsatz verdoppelt werden können. Aber auch in Europa hätten die Einnahmen um 38 Prozent zugelegt. Einen Riesenschub habe zudem das Online-Geschäft gebracht: Im Vergleich zum Vorkrisenquartal 2019 sei es um 127 Prozent gewachsen, im Vergleich zum Vorjahr um 37 Prozent. Das gesamte Zahlenwerk wolle der Vorstand dann am 4. November vorlegen.An der Börse seien die Neuigkeiten gut angekommen - und auch Analysten hätten positiv reagiert. Der Modekonzern habe im dritten Quartal hervorragend abgeschnitten, habe Warburg Research-Analyst Jörg Frey geschrieben. Die jüngste Entwicklung untermauere seine Sicht, dass das Unternehmen zu einer zweistelligen operativen Gewinnmarge zurückkehren werde. Er sehe denn auch keinen Grund, von seiner Kaufempfehlung mit Kursziel 70 Euro (aktuell: 51,64 Euro) abzurücken.Was dem Konzern außerdem in die Karten spiele: er produziere nicht in Ostasien, sondern in der Türkei, in Deutschland, Polen und Italien. Von den Lieferketten-Problemen, mit denen sich derzeit die großen Sportartikelhersteller herumschlagen müssen, ist HUGO BOSS also nicht betroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 41/2021)Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:52,14 EUR +0,50% (21.10.2021, 10:49)