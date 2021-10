Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei Letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel. (15.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) unter die Lupe.Dank guter Geschäfte in Europa und Amerika habe HUGO BOSS gestern Abend seine Prognosen für das Gesamtjahr angehoben. Nach einer längeren Durststrecke komme der in Metzingen ansässige Modekonzern unter dem neuen Chef Daniel Grieder wieder in Schwung. Der Kurs der HUGO BOSS-Aktie gehöre am Freitag zu den Top-Gewinner im MDAX.Vorübergehend sei es um mehr als vier Prozent nach oben auf knapp 55 Euro gegangen, zuletzt habe das Plus noch 1,71 Prozent auf 53,52 Euro betragen. Damit sei das Papier so teuer gewesen wie seit September 2019 nicht mehr. In der Corona-Pandemie sei die Aktie auf rund 19 Euro abgerutscht, habe allerdings auch vorher schon jahrelang unter Druck gestanden. So habe sich HUGO BOSS in der Vergangenheit mit seiner Expansion verhoben und im eigenen Markendickicht verheddert. Das Rekordhoch von gut 120 Euro aus dem Jahr 2015 bleibe in weiter Ferne.Der Umsatz dürfte nun währungsbereinigt 40 Prozent über dem Vorjahreswert liegen, habe das Unternehmen am Donnerstagabend nach Börsenschluss in Metzingen mitgeteilt. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) solle nun 175 bis 200 Millionen Euro erreichen. Im vergangenen Jahr habe HUGO BOSS einen Umsatz von 1,9 Milliarden Euro erzielt und einen operativen Verlust von 236 Millionen Euro verbucht. Für 2021 habe das Management bisher ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 30 bis 35 Prozent und einen operativen Gewinn von 125 bis 175 Millionen Euro angepeilt.Im dritten Quartal sei der Umsatz im Jahresvergleich vorläufigen Zahlen zufolge währungsbereinigt um 42 Prozent auf 755 Millionen Euro gestiegen. Das Unternehmen habe dies mit einer "weiteren spürbaren Erholung des globalen Geschäfts" erklärt. Das operative Ergebnis sei von 15 Millionen auf 85 Millionen Euro gestiegen. Damit hätten Erlös und Gewinn das Vor-Pandemie-Niveau erstmals übertroffen, habe es geheißen. Analysten hätten bei beiden Kennziffern deutlich weniger erwartet. Das gesamte Zahlenwerk wolle der Vorstand am 4. November vorlegen.Auch Baader Bank-Spezialist Volker Bosse habe von starken Quartalszahlen gesprochen. Er sehe sowohl für die eigenen als auch für die Analystenerwartungen Potenzial nach oben. So liege die durchschnittliche Markterwartung mit Blick auf den Umsatz etwa fünf Prozent zu niedrig.Klasse Zahlen, klasse Ausblick. Dazu komme, dass Erfolgsmanager Daniel Grieder erst seit Juni im Amt sei und noch gar nicht - vollumfänglich - all seine Innovationspower, Kreativität und Ideen habe einbringen können.Investierte Anleger bleiben weiter dabei und lassen die Gewinne laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.10.2021)Mit Material von dpa-AFX