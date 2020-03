XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

27,04 EUR -3,43% (13.03.2020, 11:35)



Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

26,79 EUR -1,51% (13.03.2020, 11:48)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (13.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modeherstellers HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) unter die Lupe.Der vergangene Winter sei keine gute Zeit für den Modehandel in den deutschen Einkaufsstraßen gewesen. Nach den regelmäßigen Branchenumfragen des Fachblattes "Textilwirtschaft" hätten die Umsätze des klassischen Modehandels seit Oktober Monat für Monat deutlich unter dem Vorjahresniveau gelegen. Es könnte aber alles noch schlimmer werden. Der Handel fürchte, dass die Coronavirus-Krise eine Insolvenzwelle im Textil-, Schuh- und Lederwarenhandel auslösen könnte.Die Modebranche jedenfalls fürchte selbst eine vorübergehende Kaufzurückhaltung der Kunden. Schließlich könne der Handel Hosen oder Schuhe aus der Frühjahrskollektion, schon im Sommer kaum noch verkaufen - und wenn, dann nur mit erheblichen Preisnachlässen. Doch nicht nur ausbleibende Kunden würden zum Problem der Branche zu werden drohen. Auch ausbleibende oder verspätete Lieferungen könnten zu erheblichen Schwierigkeiten führen. Schließlich komme es in China durch das Virus zu Produktionsproblemen. Das Recih der Mitte sei das mit Abstand wichtigste Lieferland für Mode.Es gibt aber auch Stimmen, die vor einer Überdramatisierung warnen würden. Der Vorsitzende des Insolvenzverwalterverbandes VID, Christoph Niering, habe im Gespräch mit der "Textilwirtschaft" betont, der Modehandel gehöre, was das Coronavirus angehe, nicht zu den "Kernrisikobranchen" wie z.B. der Tourismus oder die Messebranche. Er habe allerdings auch er eingeräumt, ein Anlass für Entwarnung sei das natürlich nicht.Genau diese Befürchtung habe derzeit offensichtlich auch der Markt. Die HUGO BOSS-Aktie setze am Freitag ihren Abwärtstrend fort und falle auf den tiefsten Stand seit 2010. Die Auswirkung der Krise auf den deutschen Modehersteller seien noch nicht abzuschätzen. Anleger sollten hier aber nicht in das fallende Messer greifen und die HUGO BOSS-Aktie meiden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie: