Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) unter die Lupe.HUGO BOSS habe seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 zurückgenommen. Angesichts der Auswirkungen des sich weiter ausbreitenden Coronavirus sei ein verlässlicher Ausblick nicht möglich. Aufgrund der weltweit rasant voranschreitenden Ausbreitung von COVID-19 habe der deutsche Modekonzern zum Schutz der Öffentlichkeit einen Großteil der eigenen Geschäfte sowie Verkaufspunkte bei wichtigen Handelspartnern in Europa und Nordamerika vorübergehend geschlossen. Der sich daraus ergebende negative Effekt auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Unternehmens lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht quantifizieren. Somit sei aktuell auch keine verlässliche Vorhersage der Geschäftsentwicklung im Jahr 2020 möglich.Um seine finanzielle Flexibilität und Stabilität zu sichern und die gesunde Bilanzstruktur aufrechtzuhalten, habe HUGO BOSS zudem umfangreiche Maßnahmen ergriffen, die darauf abzielen würden den Free Cashflow des Unternehmens zu sichern. So würden insbesondere geplante Renovierungen sowie Neueröffnungen eigener Geschäfte bis auf weiteres ausgesetzt und der Bestandszufluss deutlich reduziert. Ungeachtet dessen konzentriere sich der Modekonzern weiterhin auf die weitere Stärkung seiner beiden Marken BOSS und HUGO. Deren großes Potenzial solle es dem Unternehmen ermöglichen zügig zu profitablem Wachstum zurückzukehren, sobald sich die Situation normalisiert habe.HUGO BOSS befinde sich schon länger in einer Krise. Auch am Dienstag habe die Aktie ihren Abwärtstrend fortgesetzt und sei auf den tiefsten Stand seit 2010 gefallen. Die Auswirkung der Coronavirus-Krise auf das Metzinger Mode¬unternehmen seien nur sehr schwer abzuschätzen. Anleger sollten hier nicht ins fallende Messer greifen und die HUGO BOSS-Aktie meiden, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:21,17 EUR -9,22% (18.03.2020, 17:35)