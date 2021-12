ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Als einer der international führenden Modekonzerne bietet die HUGO BOSS AG Freizeit- und Businessmode für Männer und Frauen an. Unter dem Dach der Kernmarke befinden sich die zwei Linien BOSS und HUGO, wobei letztere eher für einen individuellen, auffälligeren Stil steht. Neben den Kernbereichen Businesslook, Freizeitmode, Konfektion, Sportswear und Accessoires sind auch nichttextile Produkte wie Brillen, Uhren, Düfte, Schuhe und Lederwaren erhältlich. Diese Produkte und Accessoires sind nicht Teil der Kernkompetenz von HUGO BOSS und werden deshalb in Form von Lizenzpartnerschaften an ausgesuchte Partnerfirmen vergeben. Die Marken von HUGO BOSS haben eine weltweite Präsenz. Die Vertriebsstrategie basiert auf zwei tragenden Elementen, der Distribution über so genannte Monomarkengeschäfte sowie über den gehobenen Fachhandel. (23.12.2021/ac/a/d)







Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS: MDAX-Top 2021 mit +92,2% - Aktiennews"Neue Besen kehren gut" - Das zugegebenermaßen etwas abgedroschene Sprichwort trifft auf HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) voll und ganz zu, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Börsianer würden darauf setzen, dass der neue Chef Daniel Grieder seinen vorherigen Erfolg bei Tommy Hilfiger wiederholen könne - die Aktie habe sich 2021 beinahe verdoppelt. Seit Juni stehe Grieder an der Spitze des Modekonzerns. Er sei zuständig für die Bereiche Strategie, Boss Womenswear, Boss Menswear, Hugo, Global Marketing sowie Lizenzen-Management. Grieder solle den Konzern, der zuletzt durch die Lockdowns, aber auch ein maues US-Geschäft belastet worden sei, wieder auf Kurs bringen. Erste Erfolge habe er mit dem Zwischenbericht zu den ersten neun Monaten 2021 vorweisen können. Da auch die Perspektiven stimmen, könnte sich eine Long-Spekulation lohnen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 50/2021)