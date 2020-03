Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Hugo Boss.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) unter die Lupe.Der Boss verlasse HUGO BOSS: Seit vier Jahren leite Mark Langer die Geschäfte bei der Modemarke. Doch im September höre der Chef auf. Für den Aufsichtsrat sei diese Nachricht offenbar überraschend gekommen - und mitten in der Corona-Krise eigentlich zur Unzeit. "Der Aktionär" verrate, warum der Kurs der HUGO BOSS-Aktie trotzdem steige.Das Unternehmen habe Langers Ausscheiden am Montag verkündet. Es werde noch ein Nachfolger gesucht, habe es geheißen. Dies und dass der Rücktritt mitten in der Virus-Phase verkündet werde, lasse darauf schließen, dass der Abgang von Langer selbst ausgegangen sei.HUGO BOSS leide derzeit unter Umsatzeinbußen aufgrund von Ladenschließungen. Der Aktienkurs sei im Zuge der Marktturbulenzen auf ein Mehrjahrestief gefallen. Bereits zuvor sei Langers Bilanz durchwachsen ausgefallen. Langer habe das Unternehmen im Bereich Online-/Digitalisierung vorangebracht und die Kosten im Griff behalten. Weder beim Geschäftsergebnis noch beim Aktienkurs könne er jedoch unterm Strich nennenswerte Verbesserungen vorweisen.Neben der allgemeinen Gegenbewegung an den Märkten sei bei HUGO BOSS also womöglich auch die Hoffnung auf einen Neuanfang für den Kursanstieg der vergangenen Tage verantwortlich.Zusätzlich Fantasie komme durch Großinvestoren ins Spiel: Diese würden bereits lauern, berichte das "Manager Magazin". Paul Singers Elliott Management und die chinesische Beteiligungsgesellschaft Fosun würden genannt. Auch Ex-Besitzer Permira solle interessiert sein. Die Briten hätten vor Jahren ihre letzte Position zu 119 Euro pro Aktie abgestoßen und das Schicksal von HUGO BOSS einer blassen Führungsmannschaft übertragen.Die italienische Familie Marzotto habe bereits Anfang Februar ihren Anteil an HUGO BOSS von zehn auf mehr als 15 Prozent aufgestockt.Das Textilgeschäft sei in den vergangenen Jahren ein schwieriges Feld gewesen - auch aus Anlegersicht. HUGO BOSS sei womöglich besser aufgestellt, als es der Kursverlauf vermuten lasse. Nicht zuletzt angesichts des Corona-Abschlags sei das Unternehmen ein interessanter Kandidat für Großinvestoren. Doch der Chart verlockt selbst nach der jüngsten Gegenbewegung kaum zum Einstieg, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link