XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

38,82 EUR -13,29% (11.10.2019, 12:03)



Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

38,86 EUR -9,61% (11.10.2019, 12:15)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (11.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Modekonzern HUGO BOSS werde für das Jahr 2019 vorsichtiger. Die "anhaltenden gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten" sowie die Hongkong-Unruhen würden sich immer stärker auf die Nachfrage der Kunden auswirken, habe das Unternehmen bekannt gegeben. Die Aktie breche nach der großen Enttäuschung ein.HUGO BOSS erwarte nun nur noch ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Zuvor habe das Unternehmen mit einem Wachstum am unteren Ende des mittleren einstelligen Prozentbereichs gerechnet. Beim Betriebsgewinn (EBIT) rechne HUGO BOSS nur noch 330 bis 340 Millionen Euro. Zuvor sei ein Wachstum am unteren Ende eines Anstiegs im hohen einstelligen Prozentbereich angepeilt worden - der Vorjahreswert habe bei 347 Millionen Euro gelegen.Die Gewinnwarnung habe BOSS gemeinsam mit den vorläufigen Quartalszahlen verschickt. Demnach sei der Umsatz im dritten Quartal währungsbereinigt zum Vorjahr gleich geblieben, unbereinigt sei er um ein Prozent auf 720 Millionen Euro gestiegen. Das EBIT habe bei 80 Millionen Euro gelegen, deutlich unter dem Wert von 92 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.Die Gewinn- und Umsatzwarnung sei eine große Enttäuschung. Sie zeige, dass der Wettbewerb in der Modebranche härter sei, als so mancher erwartet habe. Den Kunden stehe eine riesige Auswahl an Kleidung zur Verfügung - und zwar in jedem Preissegment. Rabattschlachten bei Onlinehändlern würden auf die Margen drücken. Hersteller wie HUGO BOSS müssten sich zudem fragen, ob die Preise für ihre Waren mittlerweile völlig überzogen seien.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie: