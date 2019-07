Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (12.07.2019/ac/a/d)



Haar (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) unter die Lupe.Im Juni 2019 seien in Deutschland die bisher höchsten Temperaturen gemessen worden. Gut möglich, dass sich der Super-Sommer aus 2018 in diesem Jahr wiederhole. Während Getränkehersteller von der Hitzewelle profitieren würden, dürfte es die ohnehin schon gebeutelte Modebranche sehr schwer haben. Viele Menschen würden in diesen heißen Tagen keine Lust haben, in die Geschäfte zu gehen und einzukaufen. Das 3. Quartal könnte für die Modeindustrie erneut herausfordernd werden.An der Deutschen Börse gebe es mit Ausnahme von HUGO BOSS kein Modeunternehmen mehr, welches als Investment ernst zu nehmen sei. GERRY WEBER sei pleite und TOM TAILOR agiere derzeit eher als Zombie. Die Experten von "Vorstandswoche.de" hatten vor beiden Modebuden intensiv und schon vor Jahren gewarnt. Übrig bleibe eigentlich nur noch ihr einstiger Favorit HUGO BOSS. Die Experten hätten den Metzinger Modekonzern natürlich noch nicht abgeschrieben. Kurzfristig sähen die Experten die Aktie des Unternehmens aber negativ. Der Boss von BOSS, Mark Langer, habe für 2019 ein Umsatzwachstum auf währungsbereinigter Basis im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.Die Prognose basiere auf der Annahme, dass die Einzelhandelsumsätze auf währungs- und flächenbereinigter Basis auch in 2019 im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen würden. Das EBIT solle sogar in 2019 im hohen einstelligen Prozentbereich zulegen. Langer wolle in diesem Jahr zwischen 170 und 190 Mio. Euro investieren. Der Free Cashflow solle sich auf 210 bis 260 Mio. Euro steigern und damit massiv über dem Vorjahr liegen. Im letzten Jahr habe der Umsatz bei knapp 2,8 Mrd. Euro gelegen. Das EBIT habe rund 347 Mio. Euro betragen und netto hätten 236 Mio. Euro in der Kasse oder 3,42 Euro je Aktie geklingelt.Im 1. Quartal des laufenden Jahres seien die Erlöse währungsbereinigt um 1% expandiert. Das EBIT sei gegenüber dem Vorjahr sogar um satte 22% rückläufig gewesen. Neben Investitionen in die digitale Transformation des Geschäftsmodells hätten vor allem höhere Aufwendungen in Verbindung mit Reorganisationsmaßnahmen zu einem Anstieg der Verwaltungsaufwendungen im 1. Quartal und damit zu einem deutlichen Rückgang des Gewinns geführt. Langer werde sich in den Quartalen 2 und 3 sicherlich strecken müssen. In 2018 habe der Konzern von einem sehr starken Schlussquartal profitiert. Einen solch starken Jahresendspurt werde der CEO auch in diesem Jahr erneut brauchen, um die Ziele für das Gesamtjahr zu erfüllen. Die Experten würden diese nur für sehr schwer erreichbar halten und im Jahresverlauf mit einer Rücknahme der Umsatz- und Gewinnprognose rechnen. Nicht nur das heiße Wetter könnte Boss einen Strich durch die Rechnung machen. Langer sehe große Hoffnungen für sein Geschäft im chinesischen Markt. Die Experten seien gespannt, ob das funktioniere.Ein Fragezeichen setzen die Experten von "Vorstandswoche.de" ebenfalls hinter die Planungen des CEO bis 2022. Langer wolle pro Jahr den Umsatz währungsbereinigt im Schnitt um 5 bis 7% pro Jahr steigern. Der Gewinn solle schneller wachsen als der Umsatz. Die EBIT-Marge solle sich auf bis zu 15% steigern. Die Umsatzplanung sei sehr ambitioniert und liege zudem über dem Marktwachstum des für den Konzern relevanten Marktsegments. Vereinzelte Beobachter der Modebranche würden jedoch von einem strukturellen Wandel ausgehen. Jüngeren Menschen sei das Smartphone & Co. deutlich wichtiger als teure Mode. Die heutige Jugend gebe tendenziell immer weniger für Mode aus. Langer sehe indes vier Faktoren für Wachstum: deutliches Wachstum im eigenen Onlinegeschäft, die Steigerung der Flächenproduktivität im eigenen Einzelhandel, das Ausschöpfen von Wachstumspotenzialen in Asien sowie überproportionales Wachstum der Marke HUGO im Contemporary-Fashion-Segment. Die Experten von "Vorstandswoche.de" gehen allerdings davon aus, dass die steigenden Umsätze im Online-Bereich eher eine Verlagerung der Offline-Umsätze sind und dadurch kein neues, strukturelles Wachstum für Boss entsteht.Wachstumspotenzial habe das Unternehmen sicherlich in Asien. Das reiche aber wahrscheinlich nicht aus, um eine Börsenstory anzuheizen und der Aktie frischen Wind zu verleihen. Sollten die Umsatzziele nicht erreicht werden, seien auch die Ziele für die EBIT-Marge von bis zu 15% nur schwer machbar. Allerdings finden die Experten von "Vorstandswoche.de" das Unternehmen auch nicht schlecht, wenn Langer die aktuelle EBIT-Marge von etwa 12% dauerhaft halten kann. Positiv sei, dass HUGO BOSS weiterhin stark beim Free Cashflow sei und die Bilanz gesund aussehe. Die Schwaben seien netto allenfalls gering verschuldet. Langer sehe den Free Cashflow in den kommenden Jahren zwischen 250 und 350 Mio. Euro. Hohe Cashflows brauche der CEO aber auch, um weiterhin hohe Dividenden ausschütten zu können. Langer wolle pro Jahr zwischen 60 und 80% des Gewinns an seine Aktionäre ausschütten.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" sehen derzeit keinen Grund, weshalb die HUGO BOSS-Aktie ein besonders guter Kauf sein sollte. Derzeit sähen sie sogar eher Risiken. Die Experten von "Vorstandswoche.de" raten daher, die HUGO BOSS-Aktie zu verkaufen. Im Herbst würden sie sich die Aktie von HUGO BOSS erneut anschauen. Wenn sie dann günstiger sei als heute, hätten sie alles richtig gemacht. 