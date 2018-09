Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (21.09.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von Analyst Thomas Hofmann von der LBBW:Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF).Facts&Figures: Der DAX habe seit Ende August um knapp 0,5% auf aktuell 12.410 Punkte zulegen können. Die Aktie von HUGO BOSS hingegen habe im gleichen Zeitraum um knapp 5% auf aktuell 65,5 EUR verloren und befinde sich damit in guter Gesellschaft mit Zalando (-21%), Tom Tailor (-32%) oder der Moss Bros Group (-11%).Operative Entwicklung: Die schwache Entwicklung der Aktienkurse sei auf Meldungen der Unternehmen bezüglich eines sehr schwach verlaufenden Q3/18 zurückzuführen. Die Hitzewelle aber auch die Fußball WM hätten zu einer deutlich sinkenden Kundenfrequenz und somit ausbleibenden Umsätzen geführt. HUGO BOSS habe zwar bisher noch keine diesbezügliche Meldung veröffentlicht, aber es sei seines Ermessens nicht auszuschließen,dass auch die Metzinger mit einer tendenziell niedrigeren Kundenfrequenz konfrontiert gewesen seien, so Hofmann. Dies könnte sich entsprechend negativ auf die Q3-Zahlen auswirken.Ausblick: HUGO BOSS werde die Q3-Zahlen am 6. November veröffentlichen. Der klassische Kunde von HUGO BOSS seines Ermessens aber weniger ein Impulskäufer undauch weniger an Saisonware interessiert sondern vielmehr überwiegend ein Bedarf-Käufer, so Hofmann. Er gehe daher davon aus, dass mögliche, witterungsbedingte Umsatzausfälle wieder nachgeholt würden. Er rechne mit einem Quartalsumsatz von 737 Mio. EUR und einem adjustierten EBITDA von 141 Mio. EUR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link