Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

28,96 EUR -3,21% (17.06.2020, 14:24)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (17.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) unter die Lupe.Jetzt sei es amtlich. Der ehemalige Tommy Hilfiger-Chef Daniel Grieder übernehme zum 1. Juni 2021 das Amt des Vorstandsvorsitzenden bei HUGO BOSS. Er folge auf Noch-Unternehmensführer Mark Langer, der zum 30. September aus dem Unternehmen ausscheide. Die Übergangszeit von Oktober bis Ende Mai werde vom aktuellen Finanzvorstand Yves Müller bekleidet.Daniel Grieder gelte in der Modewelt als Koryphäe. Er greife auf einen Erfahrungsfundus von 30 Jahren zurück, wovon er die meiste Zeit bei der Marke Tommy Hilfiger tätig gewesen sei. Zu seinen größten Erfolgen zähle das Erreichen der positiven Umsatz- und Ergebnisentwicklung, seit seiner Zeit als Vorstandschef von Tommy Hilfiger Global und PVH Europe. Zudem gelte er als starker Befürworter der Digitalisierung und Nachhaltigkeitsinitiativen.Bei HUGO BOSS warte viel Arbeit auf den neuen Chef. Die Aktie stecke in einem schon seit Monaten anhaltenden Abwärtstrend. Auf die Meldung reagiere der Titel im frühen Handel jedoch erstmal kaum. Charttechnisch verteidige das Papier tapfer die horizontale Unterstützung im Bereich von 25 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:28,91 EUR -0,48% (17.06.2020, 14:15)