Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

63,38 EUR +1,18% (16.11.2018, 10:11)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (16.11.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF).Das Unternehmen habe auf dem Investorentag (15.11.) einen ambitionierten strategischen Geschäftsplan für den Zeitraum bis 2022 vorgestellt. Er sehe u.a. einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von durchschnittlich 5% bis 7% pro Jahr (CAGR) vor, der über dem vom Unternehmen prognostizierten Marktwachstum liegen solle.Ausschlaggebend dafür seien nach Unternehmensangaben vor allem ein deutliches Wachstum im eigenen Onlinegeschäft (Vervierfachung des Umsatzes geplant), die Steigerung der Flächenproduktivität (CAGR: +4%) im eigenen Einzelhandel, das Ausschöpfen von Wachstumspotenzialen in Asien (jährlicher Umsatzanstieg im zweistelligen Prozentbereich; Anstieg des Umsatzanteils auf 20% (aktuell: rund 15%)) sowie ein überproportionales Wachstum der Marke HUGO. Der Gewinn solle deutlich überproportional zum Umsatz wachsen und die EBIT-Marge sich auf 15% (2017: 12,5%) erhöhen. Hierzu sollten eine verbesserte Rohertragsmarge sowie ein konzernweites Programm zur Effizienzsteigerung beitragen.Ferner stelle HUGO BOSS einen freien Cashflow von 250 bis 350 Mio. Euro pro Jahr in Aussicht und bestätige den Zielkorridor für die Dividendenausschüttungsquote (60% bis 80% des Gewinns). Der Analyst halte die Maßnahmen für strategisch sinnvoll. Problematisch sei aber, dass das Erreichen der Ziele stark von einer sehr dynamischen Entwicklung in Asien und insbesondere in China abhänge und somit mit Blick auf die eher skeptischen Aussagen anderer Unternehmen (z.B. Richemont) zur dortigen Marktentwicklung mit großen Unsicherheiten behaftet sei. Ferner erscheine ihm die Zielsetzung für das eigene Online-Geschäft, trotz der Zusammenarbeit mit Zalando, sehr optimistisch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:63,34 EUR +1,93% (16.11.2018, 10:01)