Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (14.03.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) charttechnisch unter die Lupe.Den Stabilisierungsprozess sowie den erfolgreichen Abschluss der Bodenbildung bei der HUGO BOSS-Aktie hätten sie im "Daily Trading" intensiv begleitet. Nach einigen Tagen des Verschnaufens scheine der Titel bereits wieder Fahrt nach Norden aufzunehmen. Das rechnerische Kursziel - abgeleitet aus der unteren Umkehr - reiche aus, um mittelfristig das Abwärtsgap vom Jahresbeginn 2016 (75,63 EUR zu 76,28 EUR) zu schließen. Vor diesem Hintergrund dürfte das Hoch vom Februar 2016 bei 70,89 EUR nur eine Durchgangsstation darstellen, zumal die Analysten an dieser Stelle nochmals die konstruktiven Langfristindikatoren hervorheben möchten. Auf den Bruch des seit 2011 bestehenden Baissetrends im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy auf Monatsbasis sei vor kurzem das erste MACD-Kaufsignal in diesem Zeitfenster seit 2014 gefolgt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2017)Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:68,29 EUR +0,54% (14.03.2017, 11:02)Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:68,25 EUR +0,72% (14.03.2017, 11:17)ISIN HUGO BOSS-Aktie:DE000A1PHFF7