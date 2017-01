ISIN HUGO BOSS-Aktie:

Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (19.01.2017/ac/a/d)



Fulda (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktie: Der Turnaround läuft! AktienanalyseDie Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des Metzinger Modekonzerns HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) unter die Lupe.In ihrem letzten Newsletter haben die Experten den Lesern die HUGO BOSS-Aktie noch als Turnaround-Chance vorgestellt. Vor wenigen Tagen sei ein erster Befreiungsschlag mit einem Kursplus von rund 10% gefolgt, nachdem das Unternehmen seine vorläufigen Zahlen veröffentlicht habe. Die seien nicht ganz so schwach ausgefallen wie erwartet. Die Erlöse seien 2016 um 4% auf 2,7 Mrd. Euro zurückgegangen. Für das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) rechne der Konzern nun mit einem Minus am oberen Ende der Spanne von 17 bis 23%. Die endgültigen Zahlen lege HUGO BOSS am 09.03. vor. HUGO BOSS-Chef Mark Langer habe sich trotzdem optimistisch gegeben. In China sei die Trendwende geschafft, in Europa habe man sich im schwierigen Markt behauptet. "Wir sind zuversichtlich, damit auf einen nachhaltigen profitablen Wachstumskurs zurückzukehren."Die HUGO BOSS-Aktie befinde sich noch immer in einer Bodenbildungsphase. Gelinge der Aktie (aktuell 60,20 Euro) der entscheidende Schritt über 61,86 Euro, wäre diese abgeschlossen und die Aktie hätte Luft bis in den Bereich von 74 bis 80 Euro.Die eingeleiteten Maßnahmen im Rahmen der Neuausrichtung scheinen erste Früchte zu tragen. Der Turnaround läuft, so die Experten von JS Capital. (Ausgabe Januar 2017)XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:61,00 EUR +2,99% (18.01.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:60,71 EUR -0,80% (19.01.2017, 09:04)