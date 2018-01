Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

75,18 EUR +0,05% (25.01.2018, 12:11)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (25.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktie: Modekonzern kräftig aufgedreht! AktienanalyseDer Edelschneider HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) hat im Schlussquartal noch einmal kräftig aufgedreht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wie das Unternehmen vergangene Woche mitgeteilt habe, sei der Konzernumsatz in lokalen Währungen zwischen Oktober und Dezember auf vorläufiger Basis um fünf Prozent auf 735 Mio. Euro gestiegen. Der Zuwachs sei vor allem auf eine starke Umsatzentwicklung im konzerneigenen Einzelhandel zurückgegangen, der auf vergleichbarer Fläche um sieben Prozent zugelegt habe, so das Unternehmen. Besonders erfreulich: In den USA, lange das Sorgenkind des Konzerns, habe HUGO BOSS währungsbereinigt zweistellig zulegen können. Aber auch in Großbritannien und China habe sich der positive Trend fortgesetzt."Die starke Entwicklung im eigenen Einzelhandel zeigt, dass wir mit den Veränderungen in unseren Kollektionen und Stores auf dem richtigen Weg sind", so HUGO BOSS-Chef Mark Langer. Die Jahresziele seien damit im Sack. Dank des starken Schlussquartals sei der Umsatz 2017 vorläufigen Berechnungen zufolge währungsbereinigt um drei Prozent auf rund 2,7 Mrd. Euro gestiegen - angepeilt sei ein Plus im niedrigen einstelligen Prozentbereich gewesen. Das EBITDA vor Sondereffekten werde voraussichtlich ungefähr das Vorjahresniveau von 493 Mio. Euro erreichen - auch das liege im Rahmen der Prognose. Für das neue Jahr halte sich der Konzern indes noch bedeckt und habe auf die Veröffentlichung der Bilanz am 8. März verwiesen. Dann solle auch über die Dividende entschieden werden. Bis dahin dürfte nicht allzu viel passieren.Die HUGO BOSS-Aktie befindet sich auf Erholungskurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 03/2018)Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:75,18 EUR +0,11% (25.01.2018, 12:10)