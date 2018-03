Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (16.03.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - HUGO BOSS-Aktienanalyse von Analyst Thomas Hofmann von der LBBW:Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF).Die endgültigen Ergebniszahlen seien etwas schwächer ausgefallen als er nach Vorlage der vorläufigen Eckdaten erwartet habe, was jedoch überwiegend auf nicht operative Faktoren zurückzuführen sei. Im Detail würden sich in dem Zahlenwerk ermutigende Signale für die weitere Entwicklung erkennen lassen. So sei insbesondere die Entwicklung der flächenbereinigten Umsätze positiv hervorzuheben. Mit +7% in Q4/17 habe der positive Trend aus den Vorquartalen noch gesteigert werden können. Die Flächenproduktivität als wichtigster Ergebnistreiber sei 2017 somit um 2% auf 11.100 EUR pro m2 gestiegen. Die Entwicklung der Damenmode (-2,1% yoy) sei aber ebenso wenig zufriedenstellend wie die Entwicklung der Online-Umsätze (+4,6% yoy).Die Finanzlage habe mit einer Senkung der Nettoverschuldung um 120 auf nur noch 56 Mio. EUR weiter verbessert werden können. Für 2018 erwarte das Management ein Umsatzplus im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich, was Hofmanns Erwartungen entspreche. Bei stabiler Rohertragsmarge solle das operative Ergebnis aufgrund anhaltend hoher Investitionen in die digitale Transformation des Geschäftsmodells lediglich stagnieren. Hofmann habe mit einem Anstieg um gut 5% gerechnet. Erst ab 2019 solle die operative Marge wieder gesteigert werden können. Per saldo habe er seine EPS-Prognose für 2018 von bisher 3,73 EUR auf 3,45 EUR reduziert. Für 2019 rechne er mit einem EPS von 4,07 EUR.Auf Basis dieser aktualisierten Prognosen hat Thomas Hofmann, Investmentanalyst der LBBW, anhand eines Peergroupvergleichs ein unverändertes Kursziel von 80 EUR ermittelt, womit er in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der HUGO BOSS-Aktie rät. Das größte Risiko für seinen Investment Case sehe er in einer unerwarteten Eintrübung desKonsumentenverhaltens in Europa, dem wichtigsten Markt von HUGO BOSS. (Analyse vom 16.03.2018)Börsenplätze HUGO BOSS-Aktie:XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:72,40 EUR +0,30% (16.03.2018, 15:57)