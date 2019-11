Kursziel

HUGO BOSS-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 50,00 Neutral Bank of America Geoffroy de Mendez 15.10.2019 54,00 Neutral Goldman Sachs Louise Singlehurst 15.10.2019 41,00 Hold Hauck & Aufhäuser Christian Salis 15.10.2019 46,00 Neutral Credit Suisse Guillaume Gauvillé 14.10.2019 43,00 Halten Independent Research Lars Lusebrink 11.10.2019 45,00 Hold Baader Bank Volker Bosse 11.10.2019 53,00 Kaufen DZ BANK Herbert Sturm 11.10.2019 50,00 Equal-weight Morgan Stanley Elena Mariani 11.10.2019 67,00 Buy Deutsche Bank Jaina Mistry 11.10.2019 50,00 Sector Perform RBC Capital Piral Dadhania 11.10.2019 60,00 Outperform Macquarie Andreas Inderst 10.10.2019 47,00 Hold HSBC Antoine Belge 10.10.2019 56,00 Neutral J.P. Morgan Melanie Flouquet 10.10.2019 82,00 Buy Warburg Research Jörg Frey 09.10.2019

Tradegate-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

38,59 EUR +0,73% (04.11.2019, 08:20)



XETRA-Aktienkurs HUGO BOSS-Aktie:

38,25 EUR +1,41% (01.11.2019)



ISIN HUGO BOSS-Aktie:

DE000A1PHFF7



WKN HUGO BOSS-Aktie:

A1PHFF



Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

BOSS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol HUGO BOSS-Aktie:

HUGSF



Kurzprofil HUGO BOSS AG:



Der HUGO BOSS Konzern (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) ist einer der Weltmarktführer im Premium- und Luxussegment des Bekleidungsmarktes. Der in Metzingen beheimatete Konzern gehört zu den profitabelsten Bekleidungsherstellern weltweit.



Der Konzern fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung hochwertiger Mode und Accessoires im Damen- und Herrenbereich. Mit seiner Markenwelt, der Kernmarke BOSS, den Linien BOSS Orange, BOSS Green und der progressiven Marke HUGO, spricht HUGO BOSS unterschiedliche, klar voneinander abgegrenzte Zielgruppen an. Dabei wird ein umfassendes Produktportfolio abgedeckt, das aus klassisch-moderner Konfektion, eleganter Abendbekleidung und Sportswear, Schuhen, Lederaccessoires sowie in Lizenz vertriebenen Düften, Brillen, Uhren, Kindermode, Motorradhelmen, Mobiltelefonen, Mobile Accessories und Textilien für den Home-Bereich besteht.



Durch gezielte Marketingmaßnahmen sowie das Engagement im Sport- und Kultursponsoring stärkt HUGO BOSS die weltweite Bekanntheit und das Image seiner Marken. Akzente setzt das Unternehmen zusätzlich durch medienwirksame Fashion Events in den Modemetropolen der Welt, die die Attraktivität und Akzeptanz der Marken des Konzerns bei wichtigen Zielgruppen zusätzlich unterstreichen und die Markenwelt von HUGO BOSS emotionalisieren. (04.11.2019/ac/a/d)







Metzingen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Modekonzerns HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 82,00 oder 41,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur HUGO BOSS-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die HUGO BOSS AG wird am 05.11.2019 ihre Zahlen für das dritte Quartal 2019 veröffentlichen. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 10. Oktober zu entnehmen ist, wird der Modekonzern für das Jahr 2019 vorsichtiger. Die "anhaltenden gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten" sowie die Hongkong-Unruhen würden sich immer stärker auf die Nachfrage der Kunden auswirken. Darum rechne HUGO BOSS nur noch mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Zuvor habe das Unternehmen mit einem Wachstum am unteren Ende des mittleren einstelligen Prozentbereichs gerechnet. Beim Betriebsgewinn (EBIT) erwarte das Unternehmen nur noch 330 bis 340 Mio. Euro. Zuvor sei ein Wachstum am unteren Ende eines Anstiegs im hohen einstelligen Prozentbereich angepeilt worden - der Vorjahreswert habe bei 347 Mio. Euro gelegen.Die Gewinnwarnung habe HUGO BOSS gemeinsam mit den vorläufigen Quartalszahlen verschickt. Demnach sei der Umsatz in Q3 währungsbereinigt zum Vorjahr gleich geblieben, unbereinigt sei er um 1% auf 720 Mio. Euro gestiegen. Das EBIT habe bei 80 Mio. Euro gelegen, deutlich unter dem Wert von 92 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der HUGO BOSS-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Jörg Frey, in einer Analyse vom 09.10.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat das "buy"-Votum vor Zahlen bestätigt. Das Kursziel wurde von 89,00 auf 82,00 Euro gesenkt. Das dritte Quartal sei für den Modekonzern wohl schwieriger gewesen als gedacht, nicht zuletzt wegen der Unruhen in Hongkong, so der Analyst. Die Aktie werde jedoch mit einem Abschlag von mehr als 25% auf die Papiere der Konkurrenz gehandelt. Die Dividende von 2,70 Euro je Aktie dürfte zudem sicher sein, so Frey.Die niedrigste Kursprognose für die HUGO BOSS-Aktie kommt von Hauck & Aufhäuser und liegt bei 41,00 Euro. Christian Salis, Aktienanalyst von Hauck & Aufhäuser, hat den Titel in einer Analyse vom 15.10.2019 weiterhin mit dem Rating "hold" bewertet. Das Kursziel wurde von 50,00 auf 41,00 Euro gesenkt. Salis habe auch angesichts der gekappten Konzernprognose seine Gewinnerwartungen gekürzt. Die Nachrichtenlage beim Modekonzern dürfte gedämpft bleiben, weshalb aktuell kaum mit einer Aufwertung der Aktie zu rechnen sei. Die Gewinnentwicklung bleibe wegen neuer Herausforderungen auch in den kommenden Jahren schwierig. Das Management müsse jetzt seine Mittelfriststrategie überarbeiten.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur HUGO BOSS-Aktie auf einen Blick: