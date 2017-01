Börse Frankfurt-Aktienkurs HUBER+SUHNER-Aktie:

56,917 EUR +0,85% (24.01.2017, 09:09)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs HUBER+SUHNER-Aktie:

CHF 61,35 0,66% (24.01.2017, 09:38)



ISIN HUBER+SUHNER-Aktie:

CH0030380734



WKN HUBER+SUHNER-Aktie:

A0MV9C



Ticker-Symbol HUBER+SUHNER-Aktie:

HGUA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol HUBER+SUHNER-Aktie:

HUBN



Kurzprofil HUBER+SUHNER:



HUBER+SUHNER (ISIN: CH0030380734, WKN: A0MV9C, Ticker-Symbol: HGUA, SIX Swiss Ex: HUBN) ist ein führender internationaler Hersteller und Anbieter von Komponenten und Systemen für die elektrische und optische Verbindungstechnik. Mit Hauptsitz in der Schweiz, 25 Gesellschaften und zahlreichen Vertretungen in über 60 Ländern weltweit, ist HUBER+SUHNER nahe bei seinen Kunden. Die Aktien der HUBER+SUHNER sind an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) in Zürich kotiert. (24.01.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - HUBER+SUHNER-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von HUBER+SUHNER (ISIN: CH0030380734, WKN: A0MV9C, Ticker-Symbol: HGUA, SIX Swiss Ex: HUBN).Das von HUBER+SUHNER für GJ 2016 gemeldete Umsatzwachstum sei mit +4,4% etwas schwächer ausgefallen als erwartet (VTe +4,6%). Auf organischer Basis sei das Ergebnis allerdings etwas besser gewesen als angenommen (+4,4% ggü. VTe +3,7%). Die Zahlen für GJ 2016 würden auch zeigen, dass sich Aufträge und Umsätze in Q4/2016 positiv entwickelt hätten (+4,1% und +3,8% ggü. dem Vorjahr).Der Kommunikationsmarkt (FO & RF), der ein besonders starkes H1/2016 verzeichnet habe, sei der wichtigste Wachstumsmotor geblieben. Das Unternehmen habe hier überdurchschnittlich wachsen und Marktanteile von großen Kommunikationsausrüstern gewinnen können. Zu verdanken gewesen sei dies dem Wachstum bei Fiber-to-the-Antenna-Anwendungen sowie dem sehr soliden Cube Optics-Geschäft. Im Bereich Transport (LF) sei H1 noch positiv gewesen, H2 habe sich dann aber rückläufig entwickelt. Das robuste Wachstum im Automobilgeschäft habe im Gegensatz zu dem weiter nachlassenden Bereich Eisenbahnen gestanden. Der Industriemarkt (FO & RF) habe nach wie vor seitwärts tendiert, allerdings habe das margenträchtige Segment Luft- und Raumfahrt und Verteidigung weiter zulegen können.HUBER+SUHNER bestätige für GJ 2016 die Zielvorgabe einer EBIT-Marge am oberen Ende der Bandbreite von 6 bis 9% (VTe 8,9%). Als nächsten Kursimpuls sehe man die GJ16-Zahlen am 14. März 2017.Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, bekräftigt sein "buy"-Rating für die HUBER+SUHNER-Aktie. Das Kursziel laute CHF 67,50. (Analyse vom 24.01.2017)Börsenplätze HUBER+SUHNER-Aktie: