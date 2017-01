SIX Swiss Exchange-Aktienkurs HUBER+SUHNER-Aktie:

62,30 CHF +0,48% (25.01.2017, 09:47)



ISIN HUBER+SUHNER-Aktie:

CH0030380734



WKN HUBER+SUHNER-Aktie:

A0MV9C



Ticker-Symbol HUBER+SUHNER-Aktie:

HGUA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol HUBER+SUHNER-Aktie:

HUBN



Kurzprofil HUBER+SUHNER:



HUBER+SUHNER (ISIN: CH0030380734, WKN: A0MV9C, Ticker-Symbol: HGUA, SIX Swiss Ex: HUBN) ist ein führender internationaler Hersteller und Anbieter von Komponenten und Systemen für die elektrische und optische Verbindungstechnik. Mit Hauptsitz in der Schweiz, 25 Gesellschaften und zahlreichen Vertretungen in über 60 Ländern weltweit, ist HUBER+SUHNER nahe bei seinen Kunden. Die Aktien der HUBER+SUHNER sind an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) in Zürich kotiert. (25.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - HUBER+SUHNER-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von HUBER+SUHNER (ISIN: CH0030380734, WKN: A0MV9C, Ticker-Symbol: HGUA, SIX Swiss Ex: HUBN).HUBER+SUHNER habe im Geschäftsjahr 2016 mehreren Ereignissen trotzen müssen. Gemäß der Q4 16-Entwicklung dürfte im Geschäftsjahr 2017 bei einigen Applikationen eine Erholung erfolgen. Die neue Welle an LTE-Rollouts habe begonnen und das Unternehmen habe in Indien erneut ein Wachstum verzeichnet. Lösungen für Datenzentren und der anhaltende Erfolg von Cube Optics dürften das Wachstum im Bereich Communications (FO & RF) unterstützen. Die ersten Aufträge mit begrenzter Größe seien bei CRRC ebenfalls im Transportbereich (LF) eingegangen.Ein mögliches Revival in einigen Kernbereichen (Rail) und der Erfolg in neuen Bereichen (Auto) würden die ehrgeizigen Wachstumsprognosen des Analysten bestätigen (+8,2% CAGR 16-20E). Die Aufträge würden durch Projekte angekurbelt. Es dürfte deshalb eine gewisse Volatilität zwischen den Quartalen erfolgen.Börsenplätze HUBER+SUHNER-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs HUBER+SUHNER-Aktie:57,70 EUR +1,84% (25.01.2017, 08:14)