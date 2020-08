London Stock Exchange-Aktienkurs HSBC-Aktie:

3,284 GBP -4,03% (03.08.2020, 14:20)



ISIN HSBC-Aktie:

GB0005405286



WKN HSBC-Aktie:

923893



Ticker-Symbol HSBC-Aktie:

HBC1



London Domestic Ticker-Symbol HSBC-Aktie:

HSBA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HSBC-Aktie:

HBCYF



Kurzprofil HSBC Holdings plc:



HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) ist eine der größten Banken und einer der größten Finanzdienstleister weltweit. Mit Hauptsitz in London ist das Unternehmen weltweit in 87 Ländern in Europa, Asien, Amerika, dem Mittleren Osten und Afrika aktiv. Die HSBC Holdings bietet eine umfassende Reihe von Finanzdiensten an, darunter personal financial services (inklusive consumer finance), commercial banking, global banking and markets sowie private banking. Benannt wurde die Gruppe nach ihrem Gründungsmitglied, der Hongkong und Shanghai Banking Corporation Limited, die 1865 ins Leben gerufen wurde. (03.08.2020/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - HSBC-Aktienanalyse von eToro:Die enttäuschenden Ergebnisse von HSBC im ersten Halbjahr zeigen, wie schwierig es im gegenwärtigen Umfeld für Banken ist, Gewinne zu erzielen, kommentiert Adam Vettese, Analyst der Social-Trading-Plattform eToro, das Geschäftsergebnis von HSBC (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) für das zweite Quartal 2020.Das Coronavirus habe zu einem enormen Anstieg der Anzahl von Menschen geführt, die ihre Schulden nicht mehr bezahlen könnten, was sich auf die Bilanz der Banken ausgewirkt habe. Der Rekordtiefstand der Zinssätze bedeute zudem, dass die Kreditvergabe weniger profitabel sei als früher.Die HSBC sei außerdem dadurch benachteiligt, dass der größte Teil des Gewinns aus Asien stamme und von den Spannungen zwischen den USA und China sowie den gegen China gerichteten Unruhen in Hongkong betroffen sei.Abgesehen von den Kostensenkungen, welche die HSBC in letzter Zeit vorgenommen habe, könnten Banken die Bedingungen, unter denen sie operieren würden, wenig beeinflussen. Die Gewinne könnten so noch für einige Zeit gedrückt werden.Xetra-Aktienkurs HSBC-Aktie:3,678 EUR -4,21% (03.08.2020, 14:30)