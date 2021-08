Xetra-Aktienkurs HSBC-Aktie:

4,805 EUR -1,03% (10.08.2021, 13:50)



London Stock Exchange-Aktienkurs HSBC-Aktie:

405,10 GBp -1,38% (10.08.2021, 14:11)



ISIN HSBC-Aktie:

GB0005405286



WKN HSBC-Aktie:

923893



Ticker-Symbol HSBC-Aktie:

HBC1



London Domestic Ticker-Symbol HSBC-Aktie:

HSBA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HSBC-Aktie:

HBCYF



Kurzprofil HSBC Holdings plc:



HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) ist eine der größten Banken und einer der größten Finanzdienstleister weltweit. Mit Hauptsitz in London ist das Unternehmen weltweit in 87 Ländern in Europa, Asien, Amerika, dem Mittleren Osten und Afrika aktiv. Die HSBC Holdings bietet eine umfassende Reihe von Finanzdiensten an, darunter personal financial services (inklusive consumer finance), commercial banking, global banking and markets sowie private banking. Benannt wurde die Gruppe nach ihrem Gründungsmitglied, der Hongkong und Shanghai Banking Corporation Limited, die 1865 ins Leben gerufen wurde. (10.08.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HSBC-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jan Lennertz von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Jan Lennertz, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der britischen Großbank HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Das Q2-Zahlenwerk habe ergebnisseitig deutlich über den Erwartungen gelegen. Ursächlich dafür sei erneut die unerwartete Auflösung von Kreditrisikovorsorge gewesen. Die Bilanzkennzahlen (per 30.06.2021) hätten nach Erachten des Analysten insgesamt eine teilweise deutliche Verbesserung zum letzten Jahr aufgezeigt.Des Weiteren habe HSBC die Guidance für 2022 größtenteils bestätigt. Lediglich die ab 2022 geplante Ausschüttungspolitik wolle HSBC nun bereits ab 2021 implementieren. Nachdem die Bank die in Q1/2021 angekündigt habe, dass über eine eventuelle Interims-Dividende nachgedacht werde, habe die Bank nun verkündet, dass diese auf 0,07 USD/Aktie für 2021 festgelegt worden sei.Lennertz hebe seine Prognosen (EPS 2021e: 0,53 (alt: 0,40) USD; DPS 2021e: 0,25 (alt: 0,18) USD; EPS 2022e: 0,55 (alt: 0,49) USD; DPS 2022e: 0,28 (alt: 0,23) USD) an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HSBC-Aktie: