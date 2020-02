Xetra-Aktienkurs HSBC-Aktie:

6,688 EUR -5,83% (18.02.2020, 13:32)



London Stock Exchange-Aktienkurs HSBC-Aktie:

5,53 GBP -6,45% (18.02.2020, 13:36)



ISIN HSBC-Aktie:

GB0005405286



WKN HSBC-Aktie:

923893



Ticker-Symbol HSBC-Aktie:

HBC1



London Domestic Ticker-Symbol HSBC-Aktie:

HSBA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HSBC-Aktie:

HBCYF



Kurzprofil HSBC Holdings plc:



HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) ist eine der größten Banken und einer der größten Finanzdienstleister weltweit. Mit Hauptsitz in London ist das Unternehmen weltweit in 87 Ländern in Europa, Asien, Amerika, dem Mittleren Osten und Afrika aktiv. Die HSBC Holdings bietet eine umfassende Reihe von Finanzdiensten an, darunter personal financial services (inklusive consumer finance), commercial banking, global banking and markets sowie private banking. Benannt wurde die Gruppe nach ihrem Gründungsmitglied, der Hongkong und Shanghai Banking Corporation Limited, die 1865 ins Leben gerufen wurde. (18.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HSBC-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt die Aktie der britischen Großbank HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe es getan und jetzt tue es auch die britische HSBC: Zehntausende Mitarbeiter würden entlassen und das Unternehmen umstrukturiert. Während die Deutsche Bank seit Jahreswechsel einen Lauf gehabt habe, habe die HSBC unter dem Ausbruch des Coronavirus in China und nun der Sanierung gelitten.Europas größte Bank müsse sich umfassend ändern: Interimschef Noel Quinn habe in einem Strategie-Update angekündigt, bis 2022 4,5 Milliarden Dollar sparen zu wollen. Dazu sollten unter anderem bis zu 35.000 Jobs wegfallen. Im vergangenen Herbst sei noch von 10.000 die Rede gewesen. Das Gros der Kürzungen falle in der Investment-Sparte an. Besonders betroffen seien die beiden Regionen mit der bisher schlechtesten Performance: Das eingesetzte Kapital in Europa solle um 35 Prozent, das in den USA um 45 Prozent sinken. London solle die Zentrale des globalen Investmentbankings bleiben, aber das Handelsgeschäft solle verkleinert werden.In Asien wolle die Bank dagegen ihr Geschäft ausbauen. Die HSBC mache bereits die Hälfte ihres Umsatzes und den Großteil ihres Gewinns in Asien. Wie seine Vorgänger wolle Quinn mehr Kapital und Personal in die Wachstumsmärkte verlagern, obwohl sich auch hier der Ausblick dramatisch verschlechtert habe. Das Coronavirus könne zu Kreditausfällen und geringerem Umsatzwachstum in China und Hongkong führen, so Quinn.Bei der HSBC sollten Anleger nicht in das fallende Messer greifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Die Deutsche Bank konsolidiere dagegen heute auf hohem Niveau, was gesund sei. Mutige könnten eine Position ins Depot legen. Bei 8,70 Euro sollte ein Stopp gesetzt werden. (Analyse vom 18.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HSBC-Aktie: