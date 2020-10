Börsenplätze HSBC-Aktie:



Kurzprofil HSBC Holdings plc:



HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) ist eine der größten Banken und einer der größten Finanzdienstleister weltweit. Mit Hauptsitz in London ist das Unternehmen weltweit in 87 Ländern in Europa, Asien, Amerika, dem Mittleren Osten und Afrika aktiv. Die HSBC Holdings bietet eine umfassende Reihe von Finanzdiensten an, darunter personal financial services (inklusive consumer finance), commercial banking, global banking and markets sowie private banking. Benannt wurde die Gruppe nach ihrem Gründungsmitglied, der Hongkong und Shanghai Banking Corporation Limited, die 1865 ins Leben gerufen wurde. (27.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HSBC-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt die Aktie der britischen Großbank HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der europäische Banken-Sektor befinde sich heute im Aufwind. Der Grund seien gleich mehrere Institute, die überraschend gute Quartalszahlen melden würden. An der Spitze notiere die britische HSBC, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen habe.Das bereinigte Vorsteuerergebnis habe sich demnach im dritten Quartal auf 3,60 Milliarden Euro belaufen. Der Konsens habe jedoch nur mit 2,80 Milliarden Euro gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Rückgang um knapp ein Fünftel gewesen. Unter dem Strich sei mit 1,69 Milliarden Euro fast die Hälfte weniger Gewinn übrig geblieben als vor einem Jahr. Im zweiten Quartal seien es hingegen nur 522 Millionen Euro gewesen.Die Bank erwarte nun, dass die Belastung durch Kreditausfälle eher am unteren Rand der bisher erwarteten Spanne von acht bis 13 Milliarden Dollar liegen werde. Das gute Ergebnis im dritten Quartal sei bereits auf eine niedrigere Risikovorsorge für faule Kredite und Abschreibungen auf Darlehen zurückzuführen. Die harte Kernkapitalquote sei hingegen gestiegen und liege aktuell bei 15,6 Prozent.Die HSBC habe sich einen großangelegten Umbau verordnet, der vor allem die USA und Europa treffe. Dort sollten Jobs abgebaut und Kapital freigesetzt werden. Insgesamt wolle der Konzern in den kommenden Jahren bis zu 35.000 Stellen weltweit abbauen. Gleichzeitig sollten die Kosten im Westen um jährlich 4,5 Milliarden Dollar sinken. Dagegen wolle das Finanzinstitut in Asien investieren, wo man schon lange eine starke Stellung innehabe."Der Aktionär" hat die Aktie auf der Watchlist, eine aktuelle Empfehlung ist der Wert jedoch nicht, so Fabian Strebin. (Analyse vom 27.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link