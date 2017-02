London Stock Exchange-Aktienkurs HSBC-Aktie:

680,00 GBp -4,53% (21.02.2017, 09:00)



ISIN HSBC-Aktie:





WKN HSBC-Aktie: 923893





Ticker-Symbol HSBC-Aktie: HBC1





London Domestic Ticker-Symbol HSBC-Aktie: HSBA





Nasdaq OTC Ticker-Symbol HSBC-Aktie: HBCYF





Kurzprofil HSBC Holdings plc:



HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) ist eine der größten Banken und einer der größten Finanzdienstleister weltweit. Mit Hauptsitz in London ist das Unternehmen weltweit in 87 Ländern in Europa, Asien, Amerika, dem Mittleren Osten und Afrika aktiv. Die HSBC Holdings bietet eine umfassende Reihe von Finanzdiensten an, darunter personal financial services (inklusive consumer finance), commercial banking, global banking and markets sowie private banking. Benannt wurde die Gruppe nach ihrem Gründungsmitglied, der Hongkong und Shanghai Banking Corporation Limited, die 1865 ins Leben gerufen wurde. (21.02.2017/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HSBC-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der britischen Großbank HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) unter die Lupe.Das Finanzinstitut müsse 2016 einen drastischen Gewinnrückgang hinnehmen. Der Nettogewinn sei von 12,6 Milliarden Dollar auf 1,30 Milliarden Dollar deutlich gesunken. Der Analystenkonsens habe dagegen mit einem mehr als doppelt so hohen Vorsteuergewinn gerechnet. Das EPS sei demnach von 0,65 Dollar auf nur noch 0,07 Dollar zurückgegangen.Nach der rasanten Kursperformance seit dem H2/2016 sei eine Konsolidierung alleine aus technischer Sicht bei dem britischen Titel überfällig gewesen. Mit dem Fokus auf die Wachstumsregion Asien bleibe HSBC langfristig aber gut aufgestellt. Die üppige Dividende und die Aktienrückkäufe sollten den Aktienkurs trotz des Gewinneinbruchs stützen.Anleger sollten Rücksetzer zum Einstieg in die HSBC-Aktie nutzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 8,50 Euro. Bei 5,50 Euro werde ein Stopp gesetzt. (Analyse vom 21.02.2017)Xetra-Aktienkurs HSBC-Aktie:8,342 EUR +1,72% (20.02.2017, 17:24)