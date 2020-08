Börsenplätze HSBC-Aktie:



Kurzprofil HSBC Holdings plc:



HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) ist eine der größten Banken und einer der größten Finanzdienstleister weltweit. Mit Hauptsitz in London ist das Unternehmen weltweit in 87 Ländern in Europa, Asien, Amerika, dem Mittleren Osten und Afrika aktiv. Die HSBC Holdings bietet eine umfassende Reihe von Finanzdiensten an, darunter personal financial services (inklusive consumer finance), commercial banking, global banking and markets sowie private banking. Benannt wurde die Gruppe nach ihrem Gründungsmitglied, der Hongkong und Shanghai Banking Corporation Limited, die 1865 ins Leben gerufen wurde. (03.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HSBC-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt die Aktie der britischen Großbank HSBC Holdings plc (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die HSBC sei schon immer eine besondere Bank gewesen. Zwar habe das Finanzinstitut seinen Hauptsitz in London, der Großteil des Geschäfts werde aber mittlerweile außerhalb von Großbritannien, vor allem in Asien gemacht. Diese globale Aufstellung - eigentlich ein Vorteil - wende sich in der Corona-Pandemie gegen das Geldhaus. Die Zahlen zum zweiten Quartal würden eine klare Sprache sprechen.Im ersten Halbjahr sei der Gewinn der HSBC um 65 Prozent gesunken - insbesondere wegen höherer Rückstellungen für Kreditausfälle. Auch im zweiten Quartal habe es einen scharfen Einbruch gegeben: Der Vorsteuergewinn sei von 12,4 Milliarden Dollar vor einem Jahr auf nun noch 4,32 Milliarden abgeschmiert. Die Konsens-Erwartungen von 5,69 Milliarden seien damit nicht erfüllt worden.Nach einer Risikovorsorge von 2,80 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr erwarte die HSBC für 2020 eine Spanne von acht bis 13 Milliarden. Alleine im ersten Halbjahr seien schon fast sieben Milliarden zurückgestellt worden. Trotz guter Erlöse im Kapitalmarktgeschäft seien die Erträge insgesamt um neun Prozent auf 26,7 Milliarden im ersten Halbjahr gesunken.Der CEO Noel Quinn habe von den Auswirkungen der Corona-Pandemie, fallenden Zinsen und den geopolitischen Risiken gesprochen, die das Geschäft beeinträchtigt hätten. An dem im Februar vorgestellten Umbauplan solle aber festgehalten werden. Er sehe die Entlassung von 35.000 Mitarbeitern und die Reduktion des Aktiengeschäfts in Europa vor. Außerdem solle die Retail-Sparte mit der Vermögensverwaltung fusioniert werden.Da Kreditausfälle in Schwellenländern tendenziell höher ausfallen und die HSBC hier stark engagiert ist, sollten Anleger vorerst die Finger von der Aktie lassen und nicht in das fallende Messer greifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link