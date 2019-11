Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern hat die britische Compass Group (ISIN: GB00BD6K4575, WKN: A2DR6K, Ticker-Symbol: XGR2) mit einem Kursminus von 7,5% auf einen schwächer als erwarteten Ausblick speziell für ihr europäisches Geschäft reagiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Vorbörslich hätten gestern Best Buy (ISIN: US0865161014, WKN: 873629, Ticker-Symbol: BUY) und Analog Devices (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Ticker-Symbol: ANL) ihre Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert. Während Best Buy (+9,9%) unterstützt von starken Online-Absätzen mit einem starken Vorweihnachtsgeschäft vollends habe überzeugen können, habe Analog Devices jedoch auf ganzer Linie enttäuscht. Neben unter den Erwartungen liegender Q4-Zahlen (schwache Chip-Nachfrage auf breiter Front) habe man auch mit dem Q1-Ausblick bei Umsatz und Gewinn je Aktie im Mittel deutlich unter dem Analystenkonsens gelegen.Gestern nach Börsenschluss hätten aus dem Technologie-Sektor HP (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) und Autodesk (ISIN: US0527691069, WKN: 869964, Ticker-Symbol: AUD) ihre Quartalsergebnisse berichtet. Die von Xerox (ISIN: US98421M1062, WKN: A2PPE1, Ticker-Symbol: XER2) heftig umworbene HP (+1,8%) habe ein kleines Umsatzwachstum geschafft und habe dank guter PC-Absätze die Markterwartungen übertreffen können. Ein gemischtes Bild habe sich bei Autodesk gezeigt, hätten die Q3-Zahlen noch überzeugen können, so sei es v.a. der trübe Ausblick gewesen, der die Aktie nachbörslich zwischenzeitlich deutlich habe schwächeln lassen (-1,2%). (27.11.2019/ac/a/m)