Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise. (12.04.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von Analyst Matthew Cabral von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse äußert Matthew Cabral, Aktienanalyst der Credit Suisse, in einer Ersteinschätzung zu den Aktien von HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Hardwaresektor weisen die Analysten im Hinblick auf HP Inc. auf das Zubehörgeschäft als Kernherausforderung hin.Trotz stetiger Gewinne von Marktanteilen im PC-Segment und Free Cash flow-Verbesserungen habe HP Anleger mit dem Update zu den Beständen enttäuscht.Analyst Matthew Cabral veranschlagt ein Kursziel für die HP-Aktie von 21,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HP-Aktie: