Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:

15,06 EUR -0,59% (07.10.2019, 13:42)



NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

16,45 USD -1,14% (07.10.2019, 14:25, vorbörslich)



ISIN HP-Aktie:

US40434L1052



WKN HP-Aktie:

A142VP



Ticker-Symbol HP-Aktie Deutschland:

7HP



NYSE Ticker-Symbol HP-Aktie:

HPQ



Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise. (07.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Chicago (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von Analyst Ananda Baruah von Loop Capital:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Ananda Baruah, Aktienanalyst bei Loop Capital, die Aktien von HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) nur noch zu halten.Die Analysten von Loop Capital sprechen davon, dass die Unsicherheit nach dem Analystentag von HP Inc. im Hinblick auf die Drucker-Sparte zugenommen habe.Auch makroökonomische bedingte Sorgen könnten auf die Bewertung des Titels drücken. Analyst Ananda Baruah stellt die Frage in den Raum, wie weit Anleger angesichts des veränderten Produktmix bereit seien, für einen niedrigeren Free Cash flow und möglicherweise sinkende operative Margen zu zahlen.In ihrer HP-Aktienanalyse stufen die Analysten von Loop Capital den Titel von "buy" auf "hold" zurück und reduzieren das Kursziel von 21,00 auf 19,00 USD.Börsenplätze HP-Aktie:Xetra-Aktienkurs HP-Aktie:15,00 EUR -1,17% (07.10.2019, 13:18)