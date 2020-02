Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze HP-Aktie:



Xetra-Aktienkurs HP-Aktie:

21,60 EUR +6,12% (25.02.2020, 16:04)



Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:

21,70 EUR +5,49% (25.02.2020, 16:55)



NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

23,41 USD +3,13% (25.02.2020, 16:41)



ISIN HP-Aktie:

US40434L1052



WKN HP-Aktie:

A142VP



Ticker-Symbol HP-Aktie Deutschland:

7HP



NYSE Ticker-Symbol HP-Aktie:

HPQ



Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise. (25.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Technologiekonzerns HP (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit November letzten Jahres versuche der Druckerhersteller Xerox vergeblich den großen Rivalen HP zu übernehmen. Nach den schlechten Quartalszahlen wachse nun der Druck auf das HP-Management. Dank der Übernahme-Fantasie könne die HP-Aktie aktuell kräftig zulegen.Das Tech-Urgestein habe am Montag Zahlen für das abgelaufene erste Quartal vorgelegt. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund ein Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar gesunken. Der Gewinn sei sogar um satte 16 Prozent auf 678 Millionen Dollar zurückgegangen.Schon seit Längerem möchte Xerox den deutlich größeren Rivalen HP übernehmen. Knapp 35 Milliarden Dollar habe das letzte Übernahmeangebot betragen. HP habe dies bislang für zu niedrig gehalten und das Angebot ausgeschlagen. Nun könnte der Druck auf das HP-Management deutlich steigen.Das Management habe darüber hinaus angekündigt, das Aktienrückkaufprogramm auf 15 Milliarden Dollar zu erhöhen, um Anleger im Falle eines feindlichen Übernahmeversuchs auf seine Seite zu ziehen.Sowohl bei Xerox, als auch bei HP laufe es schon seit gut zwei Jahren eher durchwachsen, da das Druck-Geschäft in Zeiten der Digitalisierung zurückgehe. Ein Zusammenschluss der beiden Konkurrenten könnte deshalb durchaus Sinn machen, da er vor allem neue Synergien freisetzen würde. Darüber hinaus würden sich beide Produktpaletten sehr gut ergänzen.Die Aktien von HP und Xerox hätten heute um mehr als vier Prozent zulegen können. Rein charttechnisch betrachtet habe die Aktie nun Luft bis in den Bereich der horizontalen Widerstandszone bei 25,83 Dollar.Kurzfristig orientierte Anleger können nun durchaus zugreifen, sollten aber den Stopp möglichst eng setzen, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". Mittel- bis langfristig bleibe "Der Aktionär" nach wie vor skeptisch, denn die Druckerbranche hat seit einigen Jahren mit erheblichen strukturellen Problemen zu kämpfen. (Analyse vom 25.02.2020)Mit Material von dpa-AFX