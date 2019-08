Xetra-Aktienkurs HP-Aktie:

16,18 EUR +1,48% (26.08.2019, 10:17)



Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:

16,12 EUR +0,80% (26.08.2019, 15:07)



NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

17,90 USD +0,51% (26.08.2019, 15:12, vorbörslich)



ISIN HP-Aktie:

US40434L1052



WKN HP-Aktie:

A142VP



Ticker-Symbol HP-Aktie Deutschland:

7HP



NYSE Ticker-Symbol HP-Aktie:

HPQ



Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise.

(26.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von Analyst Amit Daryanani von Evercore ISI:Laut einer Aktienanalyse äußert Amit Daryanani, Aktienanalyst beim Investmenthaus Evercore ISI, in Bezug auf die Aktien von HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) nur noch vor die Erwartung einer durchschnittlichen Kursentwicklung.Die Free Cash flow-Generierung von HP Inc. bleibe robust. Allerdings befürchten die Analysten von Evercore ISI eine trübe Kursentwicklung solange es im Zubehör-Segment zu keiner Verbesserung der Umsatztrends komme. Auf kurze Sicht sei eine solche Perspektive nicht erkennbar.Ein schlechterer Mix in der Zubehör-Sparte werde wahrscheinlich die operativen Margen in Mitleidenschaft ziehen. Im PC-Geschäft müsse sich HP schwer zu übertreffenden Vergleichszahlen stellen.Analyst Amit Daryanani kürzt das Kursziel für die HP-Aktie von 23,00 auf 19,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HP-Aktie: