Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:

18,16 EUR +0,56% (23.11.2017, 13:51)



NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

21,34 USD -4,99% (22.11.2017)



ISIN HP-Aktie:

US40434L1052



WKN HP-Aktie:

A142VP



Ticker-Symbol HP-Aktie Deutschland:

7HP



NYSE Ticker-Symbol HP-Aktie:

HPQ



Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise.



(23.11.2017/ac/a/n)

Toronto (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von Analyst Tim Long von BMO Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse äußert Tim Long, Aktienanalyst beim Investmenthaus BMO Capital Markets, in Bezug auf die Aktien von HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) nach wie vor die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Der Quartalsbericht von HP Inc. gebe ein gemischtes Bild ab. Eine beeindruckende Umsatzentwicklung stehe schwächeren Margen gegenüber.Die Geschäftssegmente hätten im Vergleich zum Vorjahr ein starkes Wachstum verzeichnet. Hohe Kosten und der Produktmix hätten sich aber auf die Gewinnebene nachteilig ausgewirkt.Die Analysten von BMO Capital Markets gehen von langfristigen positiven Auswirkungen durch das A3 Drucker-Geschäft aus. Auf Grund der Herausforderungen in den adressierten Märkten rät Analyst Tim Long Investoren aber an der Seitenlinie zu bleiben.