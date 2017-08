Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:

Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise.



New York (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von Analyst James Kisner von Jefferies & Co:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse bestätigt James Kisner, Aktienanalyst von Jefferies & Co, seine Halten-Empfehlung für die Aktien von HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ).HP Inc. habe mit dem Bericht zum abgelaufenen Quartal eine solide Umsetzung der Strategie demonstriert.Die Analysten von Jefferies & Co halten aber die Bewertung der HP-Aktie angesichts der säkularen Herausforderungen auf dem aktuellen Niveau für angemessen. Wachstumsmöglichkeiten in den Bereichen A3 Multifunktionsdrucker und 3D Druck bräuchten dagegen noch etwas Zeit um Früchte zu tragen.Analyst James Kisner setzt das Kursziel für die HP-Aktie von 18,75 auf 19,00 USD herauf.Börsenplätze HP-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs HP-Aktie:16,46 EUR -1,19% (25.08.2017, 13:37)