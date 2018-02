NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise.







New York (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von Analyst Paul Coster von J.P. Morgan Securities:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Paul Coster, Aktienanalyst beim Investmenthaus J.P. Morgan Securities, nunmehr eine Übergewichtung der Aktien von HP Inc. (ISIN: US40434L105, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ).Die Analysten von J.P. Morgan Securities bezeichnen die Aktien von HP Inc. nach Vorlage des erfreulichen Quartalsberichts als attraktiv. Dies gelte insbesondere für Value-Investoren.Analyst Pail Coster zählt u.a. die Steuerreform in den USA und vorteilhafte Währungsentwicklungen als Treiber auf. Sobald der Markt von diesen Katalysatoren mehr Notiz nehme dürfte es bei der HP-Aktie zu einer Neubewertung kommen.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer HP-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "overweight" hoch und veranschlagen ein Kursziel von 28,00 USD.XETRA-Aktienkurs HP-Aktie:18,79 EUR +2,51% (26.02.2018, 16:57)Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:18,87 EUR +4,78% (26.02.2018, 17:17)