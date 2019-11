Börsenplätze HP-Aktie:



Xetra-Aktienkurs HP-Aktie:

17,916 EUR +7,85% (06.11.2019, 13:10)



Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:

18,07 EUR +8,72% (06.11.2019, 13:30)



NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

18,40 USD (05.11.2019)



ISIN HP-Aktie:

US40434L1052



WKN HP-Aktie:

A142VP



Ticker-Symbol HP-Aktie Deutschland:

7HP



NYSE Ticker-Symbol HP-Aktie:

HPQ



Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise. (06.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Technologiekonzerns HP (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie das Wall Street Journal am Dienstagabend berichtet habe, spiele der US-Druckerhersteller Xerox mit dem Gedanken, das PC- und Druckerurgestein HP zu übernehmen. Die HP-Aktie sei daraufhin im späten Handel um fast zehn Prozent nach oben ges.Laut des Artikels habe der Konzern bereits eine informelle Finanzierungszusage. Bislang habe sich jedoch keiner der beiden Konzerne zu den Berichten geäußert.HP sei nach zuletzt schwachen Zahlen stärker unter Druck geraten, nachdem man die Umsatzerwartung der Analysten knapp verfehlt habe. Größtes Problemkind sei zurzeit vor allem die Druckersparte, die bis dato immer das Zugpferd des Konzerns gewesen sei. Insbesondere der chinesische Markt habe dabei zuletzt größere Sorgen bereitet, da hier zunehmend Drittanbieter mit billigeren Alternativen HP Marktanteile abgreifen würden.Daraufhin habe der Konzern Anfang Oktober verkündet, Sparmaßnahmen einzuleiten, die unter anderem einen Stellenabbau von 9.000 Stellen beinhalten würden.Durch den Kurssprung sei der seit gut einem Jahr andauernde Abwärtstrend wohl vorerst beendet. Dennoch würden die Probleme im wichtigen Druckersektor weiterhin bestehen bleiben.Die Aktie eignet sich daher nur für erfahrene Trader, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". Konservativ-orientierte Anleger sollten vorerst an der Seitenlinie verharren. (Analyse vom 06.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link