Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (03.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) unter die Lupe.Während die Corona-Notbremse der Bundesregierung einheitliche Regeln auch für Baumärkte vorgebe, stelle sich die Lage vor Ort regional sehr unterschiedlich dar. Je nach Inzidenz seien die Märkte ganz oder teilweise geöffnet und es gebe unterschiedliche Regelungen für private und gewerbliche Kunden. Keine Unterschiede gebe es für HORNBACH-Aktionäre. Und für diese habe das SDAX -Unternehmen eine erfreuliche Nachricht.Die Muttergesellschaft der Hornbach-Baumärkte HORNBACH Holding AG wolle ihren Aktionären nach guten Geschäften im abgelaufenen Geschäftsjahr eine deutlich höhere Dividende zahlen. Die Ausschüttung solle um ein Drittel von 1,50 Euro auf 2,00 Euro je Stückaktie steigen, heiße es in einer überraschenden Ad hoc-Mitteilung des Unternehmens am Nachmittag.Bereits Ende März habe HORNBACH für das Geschäftsjahr 2020/21 (28. Februar) ein Umsatzplus von mehr als 15 Prozent und einen Anstieg des um Sondereffekte bereinigten Gewinns vor Zinsen und Steuern von mehr als 40 Prozent berichtet. Seine endgültigen Zahlen wolle der Konzern wie geplant am 27. Mai veröffentlichen.Die Aktien von HORNBACH Holding hätten von der in Aussicht gestellten Dividendenerhöhung profitiert. Bis auf 81,55 Euro sei der SDAX-Wert zeitweilig nach oben gezuckt. Zuletzt hätten die Papiere noch 3,8 Prozent höher bei 80,70 Euro notiert.Mit den fortschreitenden Impfungen und den sich nun andeutenden Öffnungen auch der Baumärkte dürfte sich das Geschäft von HORNBACH weiter stabilisieren. Mit dem Kursaufschwung im vergangenen Jahr sei ein Anfang gemacht worden. Mit der Stabilisierung der Corona-Lage sollte das HORNBACH-Papier in den kommenden Wochen noch Nachholbedarf zeigen."Der Aktionär" habe HORNBACH Holding vor einem Jahr zum Kauf empfohlen. Kurs damals: 51,20 Euro. Engagierte Anleger würden ihre Gewinne laufen lassen - Neue könnten angesichts eines attraktiven 2021er KGV von lediglich 8 noch zugreifen.Kursziel: 95 Euro, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur HORNBACH Holding-Aktie. (Analyse vom 03.05.2021)