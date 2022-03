Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie:



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (21.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) unter die Lupe.Während am deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginn überwiegend wieder Verluste geschrieben würden, steche der SDAX-Titel positiv hervor. Grund dafür seien die vorläufigen Zahlen, die die HORNBACH Holding am Montag präsentiert habe, denn diese seien besser ausgefallen als erwartet.Eine ungebrochen hohe Nachfrage nach Heimwerkerprodukten und die gestiegene Inflation hätten dem Unternehmen im abgeschlossenen Geschäftsjahr höhere Umsätze beschert als erwartet. Basierend auf vorläufigen Zahlen sei der Erlös verglichen mit dem Vorjahr um 7,7 Prozent auf fast 5,9 Mrd. Euro gestiegen, wie die HORNBACH Holding am Montag in Bornheim mitgeteilt habe. Das sei etwas mehr als die bis zu sieben Prozent, die der Vorstand für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr in Aussicht gestellt habe.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei um rund elf Prozent auf rund 364 Mrd. Euro geklettert und habe damit im Rahmen der konzerneigenen Prognose von 330 bis 380 Mio. Euro gelegen.Am morgige Dienstag (22. März) wolle die für ihre gleichnamige Baumarktkette bekannte Holding im Rahmen eines Trading-Updates weitere Details zur Umsatzentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr präsentieren. Endgültige Zahlen sollten dann wie geplant am 17. Mai folgen.Engagierte Anleger lassen die Gewinne bei der HORNBACH Holding-Aktie laufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link