Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

115,50 EUR +11,92% (30.09.2021, 11:44)



XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

115,50 EUR +11,81% (30.09.2021, 11:32)



ISIN HORNBACH Holding-Aktie:

DE0006083405



WKN HORNBACH Holding-Aktie:

608340



Ticker-Symbol HORNBACH Holding-Aktie:

HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (30.09.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der HORNBACH Holding würden am Donnerstagvormittag mit einem kräftigen Kurssprung auf die heute veröffentlichen Quartalszahlen reagieren. Das Zahlenwerk sei etwas besser ausgefallen als erwartet, zudem werde das Unternehmen etwas optimistischer für das Gesamtjahr. Mit einem Plus von fast elf Prozent auf 114,40 Euro sei HORNBACH der mit Abstand beste Wert des Tages im SDAX.Die für ihre gleichnamige Baumarktkette bekannte HORNBACH Holding habe ihre Zielmarke für das laufende Geschäftsjahr weiter präzisiert. So solle das Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr im oberen Drittel der Prognose von ein bis fünf Prozent liegen, habe der Konzern am Donnerstag in Bornheim bei Landau mitgeteilt. Die Entwicklung fiele damit zwar etwas geringer aus als in den Vorkrisenjahren, aber: "Durch die großen Umsatzsteigerungen im vergangenen Jahr sind wir auf der Leiter fünf Stufen nach oben gekommen. Da kann man dann nicht erwarten, dass man auf dem Niveau dann gleich wieder zwei Stufen nimmt", habe der Vorstandsvorsitzende Albrecht Hornbach der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX gesagt. Branchenexperten seien ihm zufolge für 2021 dagegen von einem Umsatzrückgang von drei bis fünf Prozent ausgegangen.Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) für das laufende Geschäftsjahr solle ebenfalls im oberen Drittel des Korridors von 290 bis 326 Millionen Euro liegen. Damit wäre der Wert unter dem Rekordniveau des Vorjahres. Die Marge zum bereinigten Ergebnis solle im oberen Bereich von 5,3 bis 5,7 Prozent liegen nach 6,0 Prozent im Vorjahr. Langfristig gesehen wäre das ein deutlicher Sprung nach vorne.Seit der Empfehlung des "Aktionär" im Mai vergangenen Jahres habe sich die Aktie der HORNBACH Holding mehr als verdoppelt. Zuletzt habe "Der Aktionär" das Papier zudem als Trading-Tipp vorgestellt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link