Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

98,75 EUR -1,35% (07.10.2021, 11:04)



XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

98,85 EUR -0,95% (07.10.2021, 10:54)



ISIN HORNBACH Holding-Aktie:

DE0006083405



WKN HORNBACH Holding-Aktie:

608340



Ticker-Symbol HORNBACH Holding-Aktie:

HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (07.10.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Baumarkt-Holding HORNBACH (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist im zweiten Geschäftsquartal weiter gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse seien um 3,8 Prozent auf 1,6 Mrd. Euro gestiegen. Genauso stark sei das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) nach oben gegangen, von 161,9 auf 168,1 Mio. Euro. Unter dem Strich seien 118 Mio. Euro hängen geblieben - knapp sechs Prozent mehr als im Vorjahr.HORNBACH habe daher seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr weiter präzisiert: So solle das Wachstum im oberen Drittel der Prognose von ein bis fünf Prozent Plus liegen. Die Entwicklung fiele damit zwar etwas geringer aus als in den Vorkrisenjahren, aber: "Durch die großen Umsatzsteigerungen im vergangenen Jahr sind wir auf der Leiter fünf Stufen nach oben gekommen. Da kann man dann nicht erwarten, dass man auf dem Niveau dann gleich wieder zwei Stufen nimmt", habe der Vorstandsvorsitzende Albrecht Hornbach gegenüber der Nachrichtenagentur dpa-AFX gesagt.Auch für das EBIT werde das Unternehmen konkreter - es solle ebenfalls im oberen Drittel des Korridors von 290 bis 326 Mio. Euro landen. Die entsprechende Marge werde im oberen Bereich von 5,3 bis 5,7 Prozent erwartet. Damit läge der Wert freilich unter dem des Vorjahres (6,0 Prozent). Langfristig gesehen wäre das aber ein deutlicher Sprung nach vorne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie: