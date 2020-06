Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (26.06.2020/ac/a/nw)



Die HORNBACH Holding sei mit einem erheblichen Umsatz- und Gewinnanstieg ins Geschäftsjahr 2020/21 gestartet. Trotz vorübergehender Verkaufsbeschränkungen aufgrund der Corona-Krise sei der Konzernumsatz im ersten Quartal um 18% auf 1,58 Mrd. Euro gestiegen. Das Ergebnis je Aktie sei von 3,15 auf 6,06 Euro geklettert.Trotz der starken Zahlen halte HORNBACH Holding an der Jahresprognose fest. Nach Einschätzung des "Aktionärs" könnte sie sich letzten Endes als zu konservativ erweisen. Viele Menschen würden 2020 wegen Corona auf eine Urlaubsreise verzichten und es sich lieber zu Hause gemütlich einrichten. Dieser Trend, Cocooning genannt, könnte von längerer Dauer sein. Gewinne laufen lassen, Stopp auf 54 Euro nachziehen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.06.2020)