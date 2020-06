XETRA-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

72,10 EUR +4,95% (29.06.2020, 15:33)



Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Holding-Aktie:

72,70 EUR +5,82% (29.06.2020, 15:49)



ISIN HORNBACH Holding-Aktie:

DE0006083405



WKN HORNBACH Holding-Aktie:

608340



Ticker-Symbol HORNBACH Holding-Aktie:

HBH



Kurzprofil HORNBACH Holding AG & Co. KGaA:



Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (29.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HORNBACH Holding-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH) unter die Lupe.Die HORNBACH Holding-Aktie gebe am Montag mächtig Gas. Zwischenzeitlich liege das Papier sieben Prozent im Plus. Damit gelinge dem Baumärktebetreiber das von den Anlegern sehnsüchtig erwartete Break über den horizontalen Widerstand im Bereich 70 Euro. Grund für die Rally sei eine positive Studie der DZ BANK.DZ BANK-Analyst Thomas Maul habe HORNBACH Holding in seine "Equity Ideas"-Empfehlungsliste aufgenommen. Den fairen Wert für die Aktie sehe der Analyst bei 78 Euro.Trotz starker Q1-Zahlen halte der Baumärktebetreiber an seiner Jahresprognose fest - mit Verweis auf schwer abschätzbare Risiken durch die Coronakrise. Demnach solle das EBIT leicht unter dem Vorjahreswert (227 Mio. Euro) liegen.Mit dem Break über 70 Euro habe die HORNBACH Holding-Aktie ein Kaufsignal geliefert. Nächstes Ziel ist das Rekordhoch bei 83 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HORNBACH Holding-Aktie: