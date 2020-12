Tradegate-Aktienkurs HORNBACH Baumarkt-Aktie:

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA ist die Muttergesellschaft der HORNBACH-Gruppe. Sie ist selbst nicht im operativen Einzelhandel tätig, sondern verfügt über eine Anzahl wichtiger Beteiligungsgesellschaften.



Die mit Abstand größte und wichtigste Beteiligungsgesellschaft ist die HORNBACH Baumarkt AG (ISIN: DE0006084403, WKN: 608440, Ticker-Symbol: HBM) als Betreiber großflächiger Bau- und Gartenmärkte im In- und Ausland. Abgerundet werden die Handelsaktivitäten durch die HORNBACH Baustoff Union GmbH, die auf dem Gebiet des Baustoffhandels mit überwiegend gewerblichen Kunden tätig ist.



Die Entwicklung und Verwertung erstklassiger Einzelhandelsimmobilien ist ein weiterer Geschäftszweig unter der Verantwortung der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA. Diese Aktivitäten sind zum Teil bei der HORNBACH Immobilien AG angesiedelt, die einen Großteil des umfangreichen Immobilienvermögens der HORNBACH-Gruppe besitzt. (15.12.2020/ac/a/nw)



HORNBACH Baumarkt sei momentan ein bisschen unter Druck geraten. Die Baumärkte würden zumachen, deswegen würden sie natürlich Umsatzeinbußen erleiden, aber die 200-Tage-Linie sei bei der HORNBACH Baumarkt-Aktie in der Aufwärtsbewegung. Die Bewertung von HORNBACH Baumarkt sei mit einem KGV von momentan etwa 6,5 ganz günstig. Der Gewinn werde sicherlich zurückgehen, wodurch die Bewertung im kommenden Jahr auf etwa 8 auch steigen werde. Wenn man von einem Back to Normal ausgehe, dann könnte man durchaus argumentieren, dass HORNBACH Baumarkt eine Aktie sei, die von der fundamentalen Bewertung gar nicht so hoch gegriffen sei. Da kann man sich vielleicht ein paar Stück der HORNBACH Baumarkt-Aktien einsammeln, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.12.2020)